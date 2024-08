Ivaniševič nabáda Djokoviča, aby štartoval aj na OH 2028. Dokáže stvárať bláznivé veci, hovorí

ZÁHREB. Bývalý tréner Novaka Djokoviča nabáda srbského tenistu, aby to potiahol až do OH 2028 v Los Angeles.

Goran Ivaniševič tvrdí, že zisk olympijského zlata v Paríži bude pre "Noleho" veľkou motiváciou, aby zotrval v súťažnom kolotoči čo najdlhšie.