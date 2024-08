Deti na olympiáde? Olympijskú škôlku si pochvaľujú mnohé matky športovkyne

Zázemie sa zmenilo

Zmenu víta americká maratónkyňa Aliphine Tuliamuková, ktorá na predchádzajúcich olympijských hrách v Tokiu prežívala ťažké chvíle bez dcéry.

„Nejaký čas som odkladala pomyslenie na to, že Zeo so mnou do Tokia nepôjde. Veľmi som plakala. Vedela som, že ju opustím iba na desať dní a bude to v poriadku. To isté urobilo množstvo iných mamičiek, ale nevedela som si ani predstaviť, že by som od nej bola na pol dňa preč.

Hrdlo mi kričí. Viem, že musím nechať svoju päťmesačnú dcérku, aby som pretekala na olympiáde. Môžem zvíťaziť a ukázať jej, ako byť silná,“ opísala pred odchodom do Tokia americká reprezentantka.

Zavedenie škôlky v olympijskej dedine znamená, že športovci ako Tuliamuková môžu stráviť kvalitný čas so svojimi malými deťmi. Organizátori im ponúkli i bezpečné, prívetivé hotelové izby v blízkosti dediny, kde môžu kojiť.

„Som tak šťastná, že iba za štyri roky, keď som nemohla byť so svojim dieťaťom, sa zázemie zmenilo. Je to neuveriteľné,“ povedala Tuliamuková pre BBC.