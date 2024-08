Študovala na Harvarde, nechala aj dobre platenú prácu. Na OH zdolala najväčšie esá

PARÍŽ. Po sólovom útoku získali v Paríži zlatú olympijskú medailu, no kontrast v ich bezprostrednej radosti azda nemohol byť väčší.

Vyzeralo to tak, akoby Faulknerová ani nevedela, že vyhrala. Pre absenciu vysielačiek na olympijských hrách sa podobné omyly stávajú.

VIDEO: Záver cyklistických pretekov žien na OH 2024

"Bola som si istá, že som vyhrala, ​​ale aby som bola úprimná, tiež som si pomyslela: Čo sa to deje? Nemohla som to spracovať.

Bolo to príliš veľké na to, aby som si uvedomila, čo sa stalo. Musela som si to dva či trikrát skontrolovať," vravela prekvapivá víťazka.

Zaútočila v správnej chvíli

Spolu s majsterkou sveta Lotte Kopeckou dlho naháňali vedúcu dvojicu Marianne Vosová a Blanka Vasová. Dostihli ich až 3,5 kilometra pred cieľom.

V tej chvíli neboli šance Faulknerovej na víťazstvo vysoké.

Američanka vedela, že v šprinte by zrejme neuspela, a tak išla all-in. Dúfala, že po jej nástupe sa súperky za ňou budú ponúkať v tom, ktorá bude sťahovať narastajúci náskok a presne to sa aj stalo.