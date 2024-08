Holanďanka skúša Projekt Zátopek. Prvý krok zvládla. Nervózna je z maratónu

PARÍŽ. Holandská vytrvalkyňa odštartovala svoju púť na OH 2024 v troch disciplínach bronzovou medailou v behu na 5000 metrov. Zlato z Tokia neobhájila.

Pred mikrofónmi novinárov v mixzóne sa najskôr čudovala. Tí jej totiž oznámili, že miesto bronzu má striebro.

Po tom čo Faith Kipyegonovú pre strkanie súperky diskvalifikovali.

„Či to je striebro alebo bronz, to mi je jedno. Je to medaila,“ vravela Hassanová pre holandskú verejnoprávnu televíziu.