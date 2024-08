Tréner Gajanovej hovorí, že národný rekord môže ešte zlepšiť. Som na ňu veľmi hrdý, dodal

PARÍŽ. Nemalú zásluhu na progrese a úspechoch slovenskej bežkyne Gabriely Gajanovej na medzinárodnej scéne má aj jej švajčiarsky kouč Louis Heyer.

Ani on nechýba v dejisku OH a po jedenástom mieste Slovenky na 800 m s ňou zavítal do Slovenského olympijského domu.

Nevyhol sa teda novinárom a rád im prezradil čo to o členke jeho tréningovej skupiny.