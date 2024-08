Bolo to pre ňu veľmi emotívne. Barteková dekorovala syna jej bývalého trénera

"Najviac ma potešilo, že som mohla v mixe skeetu odovzdať medaily športovcom aj športovkyniam, ktoré so mnou strieľajú. Úplne najväčšiu radosť mi spravilo, že som mohla medailu na krk zavesiť Gabrielovi Rossetimu, to je syn trénera, ktorý ma kedysi trénoval. Už nie je bohužiaľ medzi nami, ale bolo to veľmi emotívne," uviedla Barteková v utorok v slovenskom dome.

Práve o parížsku atmosféru boli ochudobnení strelci i fanúšikovia v takmer 300 kilometrov vzdialenom Chateauroux, no Bartekovej paradoxne vyhovoval na piatych hrách pokoj.

"Ja stále budem zástankyňa toho, že kvalita športoviska je na prvom mieste. Myslím si, že to bolo najlepšie riešenie pre to, aby sme mali výborné podmienky. Pre nás sú tie hry primárne o výkone.

Viem, že sme tu v Paríži mali mať dočasné športovisko - nevyhovovalo by to však olympijským štandardom a do úvahy sa bralo aj ekologické hľadisko. Chateauroux pre mňa bolo najlogickejšie a najracionálnejšie riešenie, možno ma trošku mrzelo pre ľudí, ktorí boli prvýkrát, že nezažili tú pravú elektrizujúcu atmosféru, aká je tu, ale na druhej strane ja, ktorá som si absolvovala päť olympijských hier, to bol veľmi vítaný pokoj.

Možno aj vďaka tomu som sa dokázala lepšie sústrediť na preteky a užívať si ich ako bežné," dodala na záver úradujúca slovenská športovkyňa roka.