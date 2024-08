Rodáčka z Piešťan oplakala olympijský sen. Sme tím a to je viac ako medaila, vravela

Zlatý sen Maďariek sa však rozplynul už vo štvrťfinále. Favorizované Američanky síce potrápili, no napokon po výhre 5:4 do semifinále postúpili trojnásobné olympijské víťazky.

„Štyri strelené góly proti Spojeným štátom obvykle nestačia, no ak by sme dostali len tri, bolo by to iné,“ poznamenal tréner maďarskej reprezentácie Attila Mihók.

„Myslím si, že dostať päť gólov od Američaniek je veľká pochvala pre našu defenzívu. Štyri strelené góly sú však málo, veľmi nám chýbali presilovky,“ vyzdvihla Rybanská.