Pokračovanie Gira i Roland Garros. Športový program na dnes (26. máj)

Momentka zo 14. etapy Giro d'Italia. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
Sportnet|26. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 26. mája. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 26. máj

Futbal

  • 17:00 Maroko - Burundi, prípravný zápas 

  • 18:00 FC Baník Ostrava – FC SILON Táborsko, prvý zápas baráže o účasť v českej lige

  • 20:45 AS St. Etienne - OGC Nice, prvý zápas baráže o účasť v Ligue 1

Hokej

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA
  • 11:00 Roland Garros ATP
  • 10:00 challenger Košice Open

Basketbal

  • 2:00 Cleveland Cavaliers - New York Knicks, semifinále play-off NBA (4. zápas) /stav série: 0:3/

Strelectvo

  • 9:00 SP /účasť SR/     

Malý futbal

  • 9:30 prehliadka priestorov, prehliadka dejiska ME a brífing s Rudolfom Huliakom 
  • 10:40 brífing, prehliadka dejiska ME a brífing s Rudolfom Huliakom 

Motorizmus

  • 11:00 tlačová konferencia k 53. ročníku Slovakia Rallye Tatry
         

Cestná cyklistika

Bejzbal

  • 21:00 zoom online tlačová konferencia s Adamom Mackom
TV program: utorok, 26. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

