Pokračovanie Gira i Roland Garros. Športový program na dnes (26. máj)

Športový program na utorok, 26. máj
Futbal
- 17:00 Maroko - Burundi, prípravný zápas
- 18:00 FC Baník Ostrava – FC SILON Táborsko, prvý zápas baráže o účasť v českej lige
- 20:45 AS St. Etienne - OGC Nice, prvý zápas baráže o účasť v Ligue 1
Hokej
- 2:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, semifinále play-off NHL (3. zápas) /stav série: 1:1/
- 12:20 Maďarsko - Lotyšsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 USA - Rakúsko, skupina A na MS v hokeji 2026 //vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Švajčiarsko - Fínsko, skupina A na MS v hokeji 2026 //vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 12:20 Nórsko - Dánsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Švédsko - Slovensko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
- 20:20 Česko - Kanada, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 10:00 challenger Košice Open
Basketbal
- 2:00 Cleveland Cavaliers - New York Knicks, semifinále play-off NBA (4. zápas) /stav série: 0:3/
Strelectvo
- 9:00 SP /účasť SR/
Malý futbal
- 9:30 prehliadka priestorov, prehliadka dejiska ME a brífing s Rudolfom Huliakom
- 10:40 brífing, prehliadka dejiska ME a brífing s Rudolfom Huliakom
Motorizmus
- 11:00 tlačová konferencia k 53. ročníku Slovakia Rallye Tatry
Cestná cyklistika
- 13:45 16. etapa: Bellinzona – Carì (113 km), Giro d´Italia
Bejzbal
- 21:00 zoom online tlačová konferencia s Adamom Mackom
TV program: utorok, 26. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.