    Kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko? Program a výsledky na dnes (utorok, 26. máj)

    Kristián Pospíšil oslavuje gól proti Kanade.
    Kristián Pospíšil oslavuje gól proti Kanade. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 00:00
    Pozrite si program na dnes na MS v hokeji 2026. Aké výsledky prinesie utorok, 26. máj?

    MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v utorok 26. mája na programe ďalší hrací deň. Odohrá sa šesť zápasov.

    Od 16:20 budú opäť v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovensko - Švédsko.

    V skupine B bude tomuto duelu predchádzať dôležitý súboj aj pre Slovákov o 12:20 Nórsko - Dánsko.

    Večer od 20:20 je na programe šláger skupiny Česko - Kanada.

    Utorkové dianie v skupine A otvorí o 12:20 stretnutie Maďarsko - Lotyšsko. Následne dostane priestor zápas, ktorý je podstatný v boji o štvrťfinále USA - Rakúsko.

    Večer o 20:20 sa rozhodne o víťazovi skupiny v stretnutí Švajčiarsko - Fínsko.

    Všetky stretnutia nájdete na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.

    Pre TV program k utorku 26. mája potrebujete ísť nižšie v článku, kompletný TV program nájdete na tomto odkaze.

    Pozrite si program a výsledky MS v hokeji 2026 na dnes, a tiež aktuálne tabuľky aj celkový celkový program šampionátu.

    Program a výsledky na MS v hokeji 2026 (utorok, 26. máj)

    Skupina A

    Joj Plus
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Skupina B

    Joj Šport
    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    TV program MS v hokeji 2026: Utorok, 26. máj
    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

