Kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko? Program a výsledky na dnes (utorok, 26. máj)

MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v utorok 26. mája na programe ďalší hrací deň. Odohrá sa šesť zápasov.
Od 16:20 budú opäť v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovensko - Švédsko.
V skupine B bude tomuto duelu predchádzať dôležitý súboj aj pre Slovákov o 12:20 Nórsko - Dánsko.
Večer od 20:20 je na programe šláger skupiny Česko - Kanada.
Utorkové dianie v skupine A otvorí o 12:20 stretnutie Maďarsko - Lotyšsko. Následne dostane priestor zápas, ktorý je podstatný v boji o štvrťfinále USA - Rakúsko.
Večer o 20:20 sa rozhodne o víťazovi skupiny v stretnutí Švajčiarsko - Fínsko.
