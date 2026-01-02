ONLINE: Švédsko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Švédsko a Lotyšsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Mladíci zo Švédska postúpili do štvrťfinále šampionátu z prvého miesta v skupine A, kde neprehrali ani jeden zápas a nestratili ani bod. O prvom mieste rozhodol zápas s USA, v ktorom vyhrali 6:3.
Lotyšskí juniori obsadili predposledné štvrté miesto skupiny B, kde získali štyri body za výhru s Dánskom a prehrou s Kanadou v predĺžení.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 20 rokov medzi Švédskom a Lotyšskom.
Švédsko ovládlo skupinu A, keď zdolalo všetkých súperov v skupine. So skóre 21:8 majú najlepšiu obranu a druhý najlepší útok a sú tak jednoznačným favoritom tohto štvrťfinále a jeden z horúcich adeptov na medailu.
Lotyšsko šokujúco na úvod šampionátu získalo bod proti Kanade, s ktorou prehrali až po predĺžení, ale následne prišla vysoká prehra 0:8 proti Fínsku. Do štvrťfinále ich však dostalo víťazstvo 6:3 nad Dánskom a nič už na tom nezmenila ani prehra s Českom.
