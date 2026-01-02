ONLINE: Švédsko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Švédsko - Lotyšsko, ONLINE prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Švédsko - Lotyšsko, ONLINE prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Sportnet|2. jan 2026 o 17:00
Hokejisti Švédska a Lotyšska do 20 rokov hrajú dnes štvrťfinálový zápas na MS U20. Sledujte s nami ONLINE prenos Švédsko vs. Lotyšsko.

Švédsko a Lotyšsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.

Mladíci zo Švédska postúpili do štvrťfinále šampionátu z prvého miesta v skupine A, kde neprehrali ani jeden zápas a nestratili ani bod. O prvom mieste rozhodol zápas s USA, v ktorom vyhrali 6:3.

Lotyšskí juniori obsadili predposledné štvrté miesto skupiny B, kde získali štyri body za výhru s Dánskom a prehrou s Kanadou v predĺžení.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Švédsko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (štvrťfinále, piatok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Štvrťfinále 2025/2026
02.01.2026 o 20:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 20 rokov medzi Švédskom a Lotyšskom.

Švédsko ovládlo skupinu A, keď zdolalo všetkých súperov v skupine. So skóre 21:8 majú najlepšiu obranu a druhý najlepší útok a sú tak jednoznačným favoritom tohto štvrťfinále a jeden z horúcich adeptov na medailu.

Lotyšsko šokujúco na úvod šampionátu získalo bod proti Kanade, s ktorou prehrali až po predĺžení, ale následne prišla vysoká prehra 0:8 proti Fínsku. Do štvrťfinále ich však dostalo víťazstvo 6:3 nad Dánskom a nič už na tom nezmenila ani prehra s Českom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    ONLINE: Švédsko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)
    dnes 17:00
