VIDEO: Najväčší výprask šampionátu. Švédi si suverénne zaistili štvrťfinále

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Dánsko - Švédsko 1:10 (1:4, 0:2, 0:4)
Góly: 20. Samuelsen - 1. a 44. Hermansson, 1. Bartholdsson, 11. a 47. Command, 12. Sörensson, 22. Kim, 31. Meier, 49. a 52. Nordmark
Hokejisti Švédska zvíťazili nad Dánskom vysoko 10:1 v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny na MS hráčov do 18 rokov 2026 v Bratislave.
Po očakávanom zisku troch bodov si zabezpečili účasť vo štvrťfinále. V neúplnej tabuľke figurujú na 3. mieste. Pre oba tímy to bol posledný zápas v skupinovej fáze.
Na postupovej pozícii sa držia aj Dáni, ktorých by Nemci preskočili iba v prípade, ak by v dnešnom zápase zdolali favorizovaný tím USA.
