    VIDEO: Najväčší výprask šampionátu. Švédi si suverénne zaistili štvrťfinále

    Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 14:38
    Dánsku nastrieľali desať gólov.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Dánsko - Švédsko 1:10 (1:4, 0:2, 0:4)

    Góly: 20. Samuelsen - 1. a 44. Hermansson, 1. Bartholdsson, 11. a 47. Command, 12. Sörensson, 22. Kim, 31. Meier, 49. a 52. Nordmark

    Hokejisti Švédska zvíťazili nad Dánskom vysoko 10:1 v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny na MS hráčov do 18 rokov 2026 v Bratislave.

    Po očakávanom zisku troch bodov si zabezpečili účasť vo štvrťfinále. V neúplnej tabuľke figurujú na 3. mieste. Pre oba tímy to bol posledný zápas v skupinovej fáze.

    Na postupovej pozícii sa držia aj Dáni, ktorých by Nemci preskočili iba v prípade, ak by v dnešnom zápase zdolali favorizovaný tím USA.

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    2.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    3.

    Švédsko

    3

    2

    0

    0

    2

    19:14

    6

    4.

    Dánsko

    3

    1

    0

    0

    3

    6:22

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

