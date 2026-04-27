    ONLINE: Dánsko - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|27. apr 2026 o 09:00
    Hokejisti Dánska a Švédska dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
    27.04.2026 o 12:00
    Dánsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Švédsko zatím zažívá velmi nepovedený turnaj. Po třech zápasech mají Skandinávci jen tři body za vysokou výhru 7:2 nad Německem. Proti Čechům v druhém zápase přišli o možnost zisku jakýchkoli bodů v amotném závěru, kdy Čechům vystřelil všechny body Jakub Vaněček. Katastrofa přišla proti USA. Výběr Johana Rosena proti Američanům nestačil vůbec v ničem a prohrál ostudně 1:9.

    Sestava z minulého zápasu:
    Törnblom (21. Tamm) – Elofsson, Lidén, Gustafsson (A), Gudmundsson, Cilthe, Palme, Eriksson – Command, Hermansson, Meijer (A) – Nordmark, Bartholdsson, Sörensson – Kim, Zirath, Isaksson – A. Andersson, L. Andersson (C), Karlsson – Nömme.

    Minulý zápas:
    Švédsko – USA 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)
    Branky a nahrávky: 32. Gustafsson (Command, L. Andersson) – 5. Guttierrez (Beuker, Cullen), 8. Beuker (Plante), 18. Mutryn (Cullen, Francisco), 19. Nelson (Barnett, Trottier), 27. Lutner (Meyer, Martyniuk), 40. Bogas (Nelson), 42. Berchild (Mutryn), 46. Meyer (Rogowski), 49. Stuart (Glance, Schairer). Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – English, Makinen. Vyloučení: 8:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3500. Průběh zápasu: 0:5, 1:5, 1:9.
    Dánové jsou zatím v tabulce na čtvrté pozici. Nejdůležitější zápas skupiny proti Německu už mají Skandinávci za sebou, ale kvůli výhře Němců nad českým týmem ještě záchranu jistou nemají.

    Sestava z minulého zápasu:
    Navrbjerg (44. Damgaard) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen (A), Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, J. Johansen – Samuelsen, Poulsen (C), Mogensen – Heinsen, Degn, Christensen – Larsson, True, Lepola – Yarbrough, Foder, Jorgensen – Silverman.

    Minulý zápas:
    Česko – Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
    Branky a nahrávky: 5. Šebesta (Řípa, Nedorost), 11. Huk (Ruml, Nedorost), 23. Sedláček (Byrtus, Cífka), 30. Holejšovský (Ruml, Nedorost), 37. Sedláček (Huk), 41. Řípa (Řehák, Nedorost), 44. Nedorost (Řípa, Hora), 54. Tománek (Tomek), 58. Šebesta (Tomek) – 12. Christensen (Degn, Heinsen). Rozhodčí: Sternat, Stewart – Englisch, Willie. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1635. Průběh zápasu: 2:0, 2:1, 9:1.
    V rámci skupiny B nás v pondělí čekají poslední zápasy. Od 16 hodin odstartuje souboj mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky. Dánové vyzvou favorizované Švédsko, které zatím na turnaji nepůsobí příliš přesvědčivě.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    2.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    3.

    Švédsko

    3

    1

    0

    0

    2

    9:13

    3

    4.

    Dánsko

    3

    1

    0

    0

    2

    5:12

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

