Súhrn 1. dňa MS: Nemožné? Kanaďan dal gól od zadného mantinelu

A v Riga Arene to bol veľký rachot. Českí aj slovenskí fanúšikovia urobili slušnú atmosféru. Hoci bolo v hľadisku viac ako dvetisíc voľných miest.

Český útočník ostal po náraze otrasený na ľade. Vyvolalo to veľké vášne. Aj odborník Českej televízie David Pospíšil hovoril divákom, že to bol jasný faul.

Pred štyrmi rokmi pri MS v Košiciach by organizátori vypredali aj dvojnásobnú kapacitu Steel Areny pri zápasoch Slovenska. Záujem bol obrovský.

A to platí aj o zápasoch domáceho tímu. Toto je na hokejových MS ozaj ťažko predstaviteľné.

Koch vyviazol bez trestu, no Slováci inkasovali gól pri vlastnej presilovke a zápas tesne prehrali.

„Problém bol v tom, že nechcel hrať puk a šiel priamo zraziť hráča. A to je faul,“ tvrdil Pospíšil. Český brankár Dominik Frodl dokonca napísal na sociálnej sieti, že to bola vražda.

V jednom momente opisoval, že hráči robia pri rozohrávke chybu. V rukách držaľ plán hracej plochy a ukazoval, ako by mali pri rozohrávke využívať spoluhráčov.

"Atmosféra bola ako v kostole. Hľadisko sa ozvalo len, keď k tomu vyzvali slogany na informačnej kocke. Nie je to žiadne prekvapenie. Hľadisko bolo plné bonitných divákov. Ceny vstupeniek na MS sú nehorázne vysoké," napísal komentátor portálu Yle.

Bol to ešte len prvý zápas. Rusnák sa možno trochu potrebuje s touto pozíciou zžiť. Je však priamo v dianí a môže priniesť zaujímavé postrehy.

„Stačí, ak sa otočíš doľava a ukážeš to na lavičku,“ smial sa komentátor RTVS Pavol Gašpar.

"To bolo to najlepšie, čo sa mohlo na majstrovstvách udiať. Ak idú Fíni od víťazstva k víťazstvu je to nuda. Američania urobili šampionátu veľkú službu a pochybovačom dali za pravdu," napísal komentátor portálu Yle.

Gól od mantinelu

A v piatok prehral aj druhý domáci tím - Lotyšsko. V tomto prípade to prekvapenie ani nebolo. Kanaďania však súperovi nenechali ani ilúziu nádeje.

Už v 52. sekunde viedli a v piatej minúte domáci tím už menil brankára. Ivars Punnelovs dostal z piatich striel dva góly.

Kanaďania hrali s veľkou chuťou a poľahky vyhrali 6:0.

Samuel Blais dal neuveriteľný gól. Strieľal z rohu klziska od zadného mantinelu. Prakticky bol za úrovňou bránkovej čiary. Puk sa však odrazil do bránky od lotyšského brankára.