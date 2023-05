Kanada od začiatku pálila ostrými, Lotyši sa nezmohli na žiaden odpor

MS v hokeji 2023 - skupina B

Ani to však hráčom v bordových dresoch nepomohlo. Vypracovali si síce niekoľko šancí, no Kanada kontrolovala zápas a pridala aj ďalšie góly.

Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2023

Priebeh zápasu Lotyšsko - Kanada na MS v hokeji 2023

Lotyši sa hneď v prvom striedaní dostali do šance, ale vzápätí inkasovali.

To ich tak obarilo, že do s pukom do útočného pásma a dostali až po ďalších zhruba 8 minútach, to už však po druhom góle vystriedali brankárov.

V druhej časti tretiny sa domáci postupne dostali do zápasu, dostávali Kanaďanov pod tlak, ale napriek viacerým možnostiam znížiť stratu nedokázali.

Obhajcovia strieborných medailí potom už rozmach súperovej hry neumožnili, favorit prevzal opäť aj streleckú aktivitu a vedenie zveľadil o ďalšie dva góly.

Podobný priebeh malo aj tretie dejstvo.