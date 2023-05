Súhrn 2. dňa MS: Kazaši sa tešili akoby mali zlato. Česi chceli trest pre Kocha

RIGA. Hokejové MS majú za sebou druhý deň, priniesli ďalšie prekvapivé výsledky aj prvý gól lotyšských aj maďarských hokejistov.

Lotyši sa zatiaľ držia tradície. V prvých dvoch zápasoch na MS inkasovali gól hneď v prvej minúte zápasu. V piatok v zápase s Kanadou to bolo v 52. sekunde a v sobotu so Slovenskom v 44. sekunde. Chce to veľké umenie ponúknuť súperovi šancu takto skoro v zápase.

Lotyši však urobili aj jeden veľký krok. Strelili gól.