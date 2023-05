Súhrn 6. dňa: Horor a hrôza, hneval sa tréner Nórov. Bol bezmocný

Fíni sú po štyroch zápasoch so 7 bodmi na 4. priečke. Postup do štvrťfinále by im nemal ujsť. Budú však musieť uspieť proti Maďarsku aj Rakúsku.

V A-skupine je už skoro hotovo

Američania si poistili prvú priečku v A-skupine. O tri body proti outsiderovi museli tvrdo bojovať. Ešte pred koncom druhej tretiny bolo skóre s Rakúskom vyrovnané 1:1. Nakoniec Američania vyhrali 4:1.

„Prehra po tvrdom boji,“ uviedol rakúska televízia ORF

„V závere sme dostali trochu lacné góly, ale celkovo môžeme z tohto zápasu čerpať viacero pozitív,“ cituje IIHF Dominiqua Heinricha.

V A-skupine je už takmer isté, že štvrťfinále si zahrá štvorica USA, Švédsko, Dánsko a Finsko. Mužstvá budú bojovať len o poradie. Ak by niekto z tejto štvorice nepostúpil do štvrťfinále, bolo by to už veľké prekvapenie.

Kanada si proti Kazachstanu schuti zastrieľala. Vyhrala s prehľadom. V ôsmej minúte viedla 3:0 a bolo prakticky po zápase. Favorit vyhral s prehľadom 5:1 a s 11 bodmi je na čele B-skupiny.