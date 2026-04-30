Mal viac ako bod na zápas. Čederle sa stal najlepším hráčom play-off

Najužitočnejším hráčom play-off hokejovej Tipsport ligy sa stal útočník Sebastián Čederle z HK Nitra.
Ocenenie Zlatá korčuľa získal po tom, ako v 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov (7+15).
Držitelia Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off
- 2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)
- 2015 Gabriel Spilar (HC Košice)
- 2016 David Laliberté (HK Nitra)
- 2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)
- 2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)
- 2019 Samuel Buček (HK Nitra)
- 2020 neudelili ju
- 2021 Dávid Skokan (HK Poprad)
- 2022 Samuel Buček (HK Nitra)
- 2023 Dominik Riečický (HC Košice)
- 2024 Samuel Buček (HK Nitra)
- 2025 Jaroslav Janus (HC Košice)
- 2026 Sebastián Čederle (HK Nitra)