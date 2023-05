Súhrn 5. dňa: Slováci mohli ísť na pivo, Maďarom jedno prekvapenie nestačí

Švajčiarsko by mali pred zápasom so Slovenskom posilniť obranca Jonas Siegenthaler a útočník Nico Hischier z New Jersey.

„Sú to výborní hráči. Zamiešajú však zostavou Švajčiarska a v ich prvom zápase si to bude musieť trošku sadnúť. Aspoň na začiatku duelu a to by sme mohli využiť. Švajčiari sú favoriti a to môže byť naša výhoda,“ predpovedal Surový.

Čo na súpera bude platiť?