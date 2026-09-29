Myjava bojuje o pohárovú Európu či basketbalová SBL. Športový program na dnes (30. september)

Športový program na stredu, 30. septembra
Futbal
- 02:00 USA - Čile, medzištátny prípravný zápas
- 03:00 Mexiko - Peru, medzištátny prípravný zápas
- 18:00 Litva - Andorra, medzištátny prípravný zápas
- 22:00 Argentína - Bolívia, medzištátny prípravný zápas
- 09:30 mediálny termín reprezentácie do 21 rokov, 3 hráči
- 10:30 otvorený tréning reprezentácie do 21 rokov, 15 minút
- 20:55 odlet reprezentácie do 21 rokov do Anglicka
- 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasom Ligy národov
- 16:00 Česko - Slovensko, Ježek Cup hráčov do 18 rokov v Ústí nad Labem
- 18:00 Spartak Myjava - PAOK Solún /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Európskeho pohára žien
Hokej
- 01:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
- 02:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL
- 04:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks, NHL
- 04:30 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL
- 17:30 Rytieri Martin - HK Gladiators Trnava, 5. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica - HK Skalica, 5. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica - HK Levice, 5. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK Detva - HC Nové Zámky, 5. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC crypto4me TEBS Bratislava, 5. kolo Tipos SHL
Basketbal
- 17:00 BKM Lučenec - BC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Patrioti Levice - Inter Bratislava, 2. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 2. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings, 2. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - BC Komárno, 2. kolo Tipos SBL
- 19:00 BC Prievidza - KK Samobor, odveta kvalifikácie EP FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 20:45 Tatran Prešov - Bergischer HC, 1. kolo D-skupiny Európskej ligy EHF
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Strelectvo
- 08:00 skeet – kvalifikácia jednotlivcov, 2. deň (muži, ženy, juniori), ME v brokových zbraniach v Malakase /účasť SR/
- 17:45 skeet – finále juniorov, ME v brokových zbraniach v Malakase /účasť SR/
TV program: streda, 30. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.