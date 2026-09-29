Myjava bojuje o pohárovú Európu či basketbalová SBL. Športový program na dnes (30. september)

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka)
Sportnet|30. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 30. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 30. septembra

Futbal

  • 02:00 USA - Čile, medzištátny prípravný zápas
  • 03:00 Mexiko - Peru, medzištátny prípravný zápas
  • 18:00 Litva - Andorra, medzištátny prípravný zápas
  • 22:00 Argentína - Bolívia, medzištátny prípravný zápas

  • 09:30 mediálny termín reprezentácie do 21 rokov, 3 hráči
  • 10:30 otvorený tréning reprezentácie do 21 rokov, 15 minút
  • 20:55 odlet reprezentácie do 21 rokov do Anglicka
  • 11:00 zatvorený tréning slovenskej reprezentácie pred zápasom Ligy národov

  • 16:00 Česko - Slovensko, Ježek Cup hráčov do 18 rokov v Ústí nad Labem

  • 18:00 Spartak Myjava - PAOK Solún /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Európskeho pohára žien

Hokej

  • 01:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
  • 02:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL
  • 04:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks, NHL
  • 04:30 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL

  • 17:30 Rytieri Martin - HK Gladiators Trnava, 5. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS Group Dubnica - HK Skalica, 5. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK '95 Považská Bystrica - HK Levice, 5. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 
  • 18:00 HK Detva - HC Nové Zámky, 5. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC crypto4me TEBS Bratislava, 5. kolo Tipos SHL

Basketbal

  • 17:00 BKM Lučenec - BC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 Patrioti Levice - Inter Bratislava, 2. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Košice Wolves, 2. kolo Tipos SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings, 2. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - BC Komárno, 2. kolo Tipos SBL

  • 19:00 BC Prievidza - KK Samobor, odveta kvalifikácie EP FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Hádzaná

  • 20:45 Tatran Prešov - Bergischer HC, 1. kolo D-skupiny Európskej ligy EHF

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Strelectvo

  • 08:00 skeet – kvalifikácia jednotlivcov, 2. deň (muži, ženy, juniori), ME v brokových zbraniach v Malakase /účasť SR/
  • 17:45 skeet – finále juniorov, ME v brokových zbraniach v Malakase /účasť SR/
TV program: streda, 30. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Myjava bojuje o pohárovú Európu či basketbalová SBL. Športový program na dnes (30. september)
    dnes 00:00
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