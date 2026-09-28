Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, Slováci v Lige národov či F1 v Bahrajne (TV tipy)

Cez týždeň pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v skupine 3 C-divízie proti Kazachstanu a s Faerským ostrovom.
Prvý zápas zverenci Vladimíra Weissa st. odohrajú na štadióne v Košiciach, druhý zápas odohrajú na pôde súpera v meste Tórshavn.
V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v zápase proti lídrovi skupiny a už istému postupujúcemu z Anglicka. Slováci sú naďalej v boji o druhú barážovú priečku.
Pokračuje aj nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Žilina odohrá zápasy proti Popradu, Slovanu a Banskej Bystrici. Hokejisti Nitry sa stretnú s Liptákmi, Michalovcami a Zvolenom.
V nedeľu sa v Košiciach uskutoční 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru.
Cez víkend budú prebiehať aj majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. Najväčšou nádejou Slovenska na zisk medaily je opäť Viktória Chladoňová.
Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Bahrajnu.
Počas týždňa sa tenisti predstavia na turnajoch v Tokiu a v Pekingu, kde bude prebiehať aj ženský turnaj.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (28. september)
Utorok (29. september)
Streda (30. september)
Štvrtok (1. október)
Piatok (2. október)
Sobota (3. október)
Nedeľa (4. október)
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