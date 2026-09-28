Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, Slováci v Lige národov či F1 v Bahrajne (TV tipy)

Štart pretekárov polmaratónu počas 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach.
Štart pretekárov polmaratónu počas 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. (Autor: TASR)
Sportnet|28. sep 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v skupine 3 C-divízie proti Kazachstanu a s Faerským ostrovom.

Prvý zápas zverenci Vladimíra Weissa st. odohrajú na štadióne v Košiciach, druhý zápas odohrajú na pôde súpera v meste Tórshavn.

V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v zápase proti lídrovi skupiny a už istému postupujúcemu z Anglicka. Slováci sú naďalej v boji o druhú barážovú priečku.

Pokračuje aj nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Žilina odohrá zápasy proti Popradu, Slovanu a Banskej Bystrici. Hokejisti Nitry sa stretnú s Liptákmi, Michalovcami a Zvolenom.

V nedeľu sa v Košiciach uskutoční 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez víkend budú prebiehať aj majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. Najväčšou nádejou Slovenska na zisk medaily je opäť Viktória Chladoňová.

Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Bahrajnu.

Počas týždňa sa tenisti predstavia na turnajoch v Tokiu a v Pekingu, kde bude prebiehať aj ženský turnaj.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (28. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (29. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (30. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (1. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (2. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (3. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (4. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
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Hokej
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Cyklistika
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Atletika
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Šípky
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Basketbal
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Hádzaná
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Motorizmus
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, Slováci v Lige národov či F1 v Bahrajne (TV tipy)
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