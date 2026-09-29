Nádeje Česka proti Anglicku pochovala rýchla červená karta. Yamal sa zaskvel dvoma gólmi

Úradujúci majstri sveta Španieli zvíťazili v utorkovom dueli futbalovej Ligy národov nad Chorvátskom 4:1 a po dvoch kolách vedú s plným počtom bodov tabuľku 3. skupiny A-divízie. Dvoma gólmi sa na výhre podieľal Lamine Yamal.
V druhom stretnutí skupiny Česi podľahli Anglicku 0:2, domáci hrali od 25. minúty bez vylúčeného Pavla Šulca.
Španieli sú stopercentní
Španieli otvorili v Seville skóre už po necelých dvoch minútach. Na ľavej strane zakombinoval Marc Cucurella, Fermin Lopez prepustil prihrávku na Laminea Yamala a ten placírkou k zadnej žrdi prekonal Dominika Livakoviča.
Chorváti, ktorí nechali na lavičke odpočívať Luku Modriča, vyrovnali v 28. minúte vďaka hlavičke Diona Drenu Belja po centri Ivana Perišiča, lenže už o tri minúty na to vrátil „La Furii Roja“ vedenie takisto hlavou Marc Pubill.
Náskok mohol zvýšiť Mike Oyarzabal, jeho zásah neplatil pre ofsajd. Španieli mali herne navrch a svoju prevahu vyjadrili tretím gól po prestávke.
V 63. minúte si na prihrávku Pedriho nabehol Yamal a z uhla našiel medzeru medzi žrďou a brankárom - 3:1.
Chorváti sa už nezmohli na odpoveď, nepomohlo im ani nasadenie Modriča v 81. minúte. Naopak, triumf domácich spečatil v závere Nico Williams.
Česko doplatilo na vylúčenie
V Prahe sa mohli Angličania ujať vedenia v 17. minúte, Morgan Rogers napálil odrazenú loptu len do žrde.
Česi si skomplikovali situáciu o osem minút neskôr, keď Pavel Šulc fauloval zdvihnutou kopačkou Andersona a rozhodca ho po zhliadnutí videa nekompromisne vylúčil.
Hostia využili presilovku krátko po prestávke, po centri Trenta Alexandra-Arnolda poslal „Albion“ do vedenia hlavičkou do protipohybu brankára Anthony Gordon.
Druhý gól pridal v 69. minúte Harry Kane, ku ktorému sa odrazila lopta v šestnástke a historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie strelou po zemi prekonal Matěja Kovářa.
Zverenci Thomasa Tuchela si už výsledok postrážili a zaznamenali tak prvé víťazstvo v skupine. Česi sú bez bodu na poslednej 4. priečke.
Švajčiari a Slovinci víťazne
V 1. skupine B-divízie Švajčiari vyhrali v glasgowskom Hampden Parku nad Škótskom presvedčivo 3:0.
Domáci hrali od 11. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Jacka Hendryho, ktorý ako posledný fauloval unikajúceho Dana Ndoyeho.
Z následného priameho kopu sa ukážkovou strelou presadil Ricardo Rodriguez. V druhom polčase poistili triumf Helvétov Nico Elvedi a Zeki Amdouni.
Švajčiari sú so šiestimi bodmi na čele skupiny, o dva body pred Slovinskom, ktoré si poradilo so Severným Macedónskom 2:0.
Liga národov 2026/2027 - 2. kolo:
A-divízia - 3. skupina:
Česko - Anglicko 0:2 (0:0)
Góly: 47. Gordon, 69. Kane, ČK: 25. Šulc (ČR)
Španielsko - Chorvátsko 4:1 (2:1)
Góly: 2. Yamal (Baena), 31. Pubill (Yamal), 63. Yamal (Pedri), 89. Williams – 28. Beljo (Perišić)
B-divízia - 1. skupina:
Škótsko - Švajčiarsko 0:3 (0:1)
Góly: 12. Rodriguez, 55. Elvedi, 82. Amdouni, ČK: 11. Hendry (Škót.)
Slovinsko - Severné Macedónsko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Lovrić (Begić), 82. Matko (Šturm)
C-divízia - 1. skupina:
Fínsko - Bielorusko 0:0
San Maríno - Albánsko 0:3 (0:2)
Góly: 21. Mehmeti (Manaj), 28. Uzuni (Manaj), 65. Manaj
C-divízia - 4. skupina:
Luxembursko - Island 0:3 (0:2)
Góly: 13. A. Gudjohnsen (Óskarsson), 39. Óskarsson (A. Gudjohnsen), 73. Pálsson (G. Sigurdsson)