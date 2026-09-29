Nádeje Česka proti Anglicku pochovala rýchla červená karta. Yamal sa zaskvel dvoma gólmi

Fotka zo zápasu Česko - Anglicko v Lige národov.
Fotogaléria (25)
Fotka zo zápasu Česko - Anglicko v Lige národov. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2026 o 22:37
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Španielsko je v 3. skupine A-divízie stopercentné.

Úradujúci majstri sveta Španieli zvíťazili v utorkovom dueli futbalovej Ligy národov nad Chorvátskom 4:1 a po dvoch kolách vedú s plným počtom bodov tabuľku 3. skupiny A-divízie. Dvoma gólmi sa na výhre podieľal Lamine Yamal.

V druhom stretnutí skupiny Česi podľahli Anglicku 0:2, domáci hrali od 25. minúty bez vylúčeného Pavla Šulca.

Španieli sú stopercentní

Španieli otvorili v Seville skóre už po necelých dvoch minútach. Na ľavej strane zakombinoval Marc Cucurella, Fermin Lopez prepustil prihrávku na Laminea Yamala a ten placírkou k zadnej žrdi prekonal Dominika Livakoviča.

Chorváti, ktorí nechali na lavičke odpočívať Luku Modriča, vyrovnali v 28. minúte vďaka hlavičke Diona Drenu Belja po centri Ivana Perišiča, lenže už o tri minúty na to vrátil „La Furii Roja“ vedenie takisto hlavou Marc Pubill.

Na snímke španielsky futbalista Marc Pubill sa teší z gólu v dueli A-divízie Ligy národov Španielsko - Chorvátsko-
Na snímke španielsky futbalista Marc Pubill sa teší z gólu v dueli A-divízie Ligy národov Španielsko - Chorvátsko- (Autor: TASR/AP)

Náskok mohol zvýšiť Mike Oyarzabal, jeho zásah neplatil pre ofsajd. Španieli mali herne navrch a svoju prevahu vyjadrili tretím gól po prestávke.

V 63. minúte si na prihrávku Pedriho nabehol Yamal a z uhla našiel medzeru medzi žrďou a brankárom - 3:1.

Chorváti sa už nezmohli na odpoveď, nepomohlo im ani nasadenie Modriča v 81. minúte. Naopak, triumf domácich spečatil v závere Nico Williams.

Česko doplatilo na vylúčenie

V Prahe sa mohli Angličania ujať vedenia v 17. minúte, Morgan Rogers napálil odrazenú loptu len do žrde.

Česi si skomplikovali situáciu o osem minút neskôr, keď Pavel Šulc fauloval zdvihnutou kopačkou Andersona a rozhodca ho po zhliadnutí videa nekompromisne vylúčil.

Hostia využili presilovku krátko po prestávke, po centri Trenta Alexandra-Arnolda poslal „Albion“ do vedenia hlavičkou do protipohybu brankára Anthony Gordon.

Na snímke futbalista Anglicka Anthony Gordo sa teší z gólu v zápase A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko.
Na snímke futbalista Anglicka Anthony Gordo sa teší z gólu v zápase A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko. (Autor: TASR/AP)

Druhý gól pridal v 69. minúte Harry Kane, ku ktorému sa odrazila lopta v šestnástke a historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie strelou po zemi prekonal Matěja Kovářa.

Zverenci Thomasa Tuchela si už výsledok postrážili a zaznamenali tak prvé víťazstvo v skupine. Česi sú bez bodu na poslednej 4. priečke.

Švajčiari a Slovinci víťazne

V 1. skupine B-divízie Švajčiari vyhrali v glasgowskom Hampden Parku nad Škótskom presvedčivo 3:0.

Domáci hrali od 11. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Jacka Hendryho, ktorý ako posledný fauloval unikajúceho Dana Ndoyeho.

Z následného priameho kopu sa ukážkovou strelou presadil Ricardo Rodriguez. V druhom polčase poistili triumf Helvétov Nico Elvedi a Zeki Amdouni.

Sklamaní futbalisti Škótska (vľavo) a oslavujú Švajčiari v zápase Ligy národov.
Sklamaní futbalisti Škótska (vľavo) a oslavujú Švajčiari v zápase Ligy národov. (Autor: TASR/AP)

Švajčiari sú so šiestimi bodmi na čele skupiny, o dva body pred Slovinskom, ktoré si poradilo so Severným Macedónskom 2:0.

Liga národov 2026/2027 - 2. kolo:

A-divízia - 3. skupina:

Česko - Anglicko 0:2 (0:0)

Góly: 47. Gordon, 69. Kane, ČK: 25. Šulc (ČR)

Fotogaléria zo zápasu Česko - Anglicko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Na snímke futbalista Anglicka Elliot Anderson (biely dres), ktorého fauloval hráč Česka Jiří Sláma počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalisti Anglicka Myles Lewis-Skelly (vľavo) a Harry Kane sa rozcvičujú pred zápasom A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalista Česka Pavel Šulc (15), ktorý dostal červenú kartu, odchádza z ihriska počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalista Anglicka Elliot Anderson (biely dres), ktorého fauloval hráč Česka Jiří Sláma počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
25 fotografií
Na snímke futbalista Anglicka Morgan Rogers (vľavo) a hráč Česka Michal Sadílek bojujú o loptu počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.England's Anthony Gordon celebrates after scoring firts goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon celebrates after scoring firts goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England goalkeeper James Trafford catches the ball in front of Czechia's Robin Hranac during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Morgan Rogers, left, and Czechia's Michal Sadilek pfp during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon, left, and Czechia's Matej Radosta fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon, left, and Czechia's Matej Radosta fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Jiri Slama pulls England's Bukayo Saka during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Pavel Sulc collides with England goalkeeper James Trafford during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Michal Sadilek in action in front of England's Harry Kane during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's coach Santi Denia walks onto the pitch before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel stands before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's coach Santi Denia sits on the bench before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Pavel Sulc collides with England goalkeeper James Trafford during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Bukayo Saka sends a cross by Czechia's Jiri Slama during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel stands before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

Španielsko - Chorvátsko 4:1 (2:1)

Góly: 2. Yamal (Baena), 31. Pubill (Yamal), 63. Yamal (Pedri), 89. Williams – 28. Beljo (Perišić)

B-divízia - 1. skupina:

Škótsko - Švajčiarsko 0:3 (0:1)

Góly: 12. Rodriguez, 55. Elvedi, 82. Amdouni, ČK: 11. Hendry (Škót.)

Slovinsko - Severné Macedónsko 2:0 (0:0)

Góly: 55. Lovrić (Begić), 82. Matko (Šturm)

C-divízia - 1. skupina:

Fínsko - Bielorusko 0:0

San Maríno - Albánsko 0:3 (0:2)

Góly: 21. Mehmeti (Manaj), 28. Uzuni (Manaj), 65. Manaj

﻿C-divízia - 4. skupina:

Luxembursko - Island 0:3 (0:2)

Góly: 13. A. Gudjohnsen (Óskarsson), 39. Óskarsson (A. Gudjohnsen), 73. Pálsson (G. Sigurdsson)

Bulharsko - Estónsko 0:0

Liga národov

    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Haraslín sa zbytočne hrajkal, keď nemal. Nečudo, že Valjenta chytali kŕče (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikteraz
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