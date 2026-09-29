Haraslín sa zbytočne hrajkal, keď nemal. Nečudo, že Valjenta chytali kŕče (hodnotenie)

Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
Fotogaléria (20)
Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu. (Autor: TASR)
Miroslav Kováčik|29. sep 2026 o 23:45
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Hodnotenie slovenských futbalistov po zápase s Kazachstanom.

Dva zápasy, šesť bodov. Taká je bilancia slovenských futbalových reprezentantov, ktorí majú úspešne namierené k postupu do B-divízie Ligy národov.

Po prešovskom víťazstve nad Moldavskom 2:0 zvládli rolu favorita aj v Košiciach, kde odplatili Kazachstanu predošlé dve prehry. Tesné víťazstvo 2:1 zariadili gólmi Leo Sauer a Dávid Hancko.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Martin Dúbravka - 6

Hoci bol v zábere kamier veľmi málo, pri ojedinelých šanciach Kazachov sa musel mať na pozore. V 35. minúte nemal žiadnu šancu pri strele Karimova. 

V druhom polčase však už jeho strelu z diaľky vytesnil na roh, raz mu pomohla žrď a napokon doviedol slovenský tím k cennému víťazstvu.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kazachstan v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Hráči Slovenska Martin Valjent (vpravo) a David Strelec (vľavo) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Leo Sauer (uprostred) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Stanislav Lobotka (Slovensko) a Jan Vorogovskij (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
Tomáš Suslov (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
David Strelec (Slovensko) a Temirlan Jerlanov (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale.
20 fotografií
David Strelec (Slovensko) a brankár Stas Pokatilov (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale. Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo brankár Stas Pokatilov (Kazachstan), ktorému strieľa druhý gól hráč Slovenska Dávid Hancko (druhý sprava) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Slovenska, dolný rad zľava Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka Lukáš Haraslín, Leo Sauer a Ondrej Duda. Horný rad zľava Adam Obert, kapitán Milan Škriniar, Dávid Hancko, David Strelec, Martin Valjent a brankár Martin Dúbravka pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke vpravo Martin Valjent (Slovensko) a vľavo Arsen Aširbek (Kazachstan) bojujú o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú počas duelu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke hráči základnej jedenástky Kazachstanu pózujú pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Kazachstanu John van 't Schip sleduje duel zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Vpravo hráči Slovenska a vľavo Kazachstanu stoja pred duelom zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.Na snímke asistenti hlavného trénera zľava Vladimír Weiss ml., Marek Hamšík a Štefan Markulík sa držia pred duelom C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Arsen Aširbek (Kazachstan) počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan v Košiciach 29. septembra 2026.

Martin Valjent - 7,5

Oproti zápasu s Moldavskom dostal šancu od začiatku. V závere mal kŕče, čomu sa po takom intenzívnom výkone nemožno čudovať. Hral výborne, centroval na prvý gól a dokonca aj sám ohrozil gólmana. 

Smerom dopredu toho z pozície pravého obrancu vymyslel viac než Schranz pred troma dňami. Zaslúži si potlesk a šancu aj v ďalších zápasoch.

Milan Škriniar - 6

Z pozície stopéra sa dostal do zakončenia hlavou aj nohou, no štvrtý zásah v národnom tíme nepridal. Naopak, namočený bol pri inkasovanom góle, keď bol príliš ďaleko od zakončujúceho Karimova.

V druhom polčase po štandardnej situácii chýbal vzadu pri kazašskom brejku, no situáciu zažehnal Obert. Štatistici mu napočítali štyri vyhrané súboje z piatich, rovnako ako jeho stopérskemu kolegovi.

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Adam Obert - 7,5

V zápase sa prezentoval viacerými kolmými prihrávkami, ktoré boli dôležité pri rozvíjaní akcií. Zaujímavosťou je, že na súperovej polovici mal takmer dvojnásobne viac prihrávok ako na tej vlastnej.

Mal podiel aj na víťaznom góle, keďže tesne predtým si zobral loptu a sám sa dostal k centru, z ktorého pramenil roh. Patril k najlepším hráčom Slovenska.

Dávid Hancko - 7,5

Najmä v prvom polčase dobre fungovala jeho chémia s Haraslínom, ale po prestávke sa dosť vytratila. V 55. minúte urobil Hancko chybu, z ktorej pramenil brejk súpera a zakončenie do brvna.

Napokon je však práve on hrdinom zápasu, keďže si nabehol na center Dudu a strelil svoj ôsmy gól v reprezentácii. Tréner Weiss to po zápase zhodnotil slovami, že na takéto akcie má Hancko talent od Boha.

Dávid Hancko strieľa rozhodujúci gól v zápase Ligy národov Slovensko - Kazachstan.
Dávid Hancko strieľa rozhodujúci gól v zápase Ligy národov Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)

Tomáš Suslov - 6

Druhýkrát po sebe odohral 90 minút a opäť ho bolo vidieť. Snažil sa, zbiehal si do stredu ihriska, no občas jeho presnosť prihrávok pokrivkávala. Podľa štatistík mal iba 4 z 11 úspešných driblingov. Má určite na viac.

Stanislav Lobotka - 7,5

Najmä v prvom polčase bol výborný. Nielenže tradične dirigoval hru, ale v porovnaní so zápasom s Moldavskom rozdal oveľa viac kľúčových nahrávok, ktoré viedli k nádejným akciám domáceho tímu.

V druhom dejstve ich už bolo menej, ale napriek tomu patril k najlepším hráčom. Vo finálnej tretine ihriska pokazil len tri z 35 prihrávok. 

Ondrej Duda - 7

Kým v predošlom vzájomnom zápase s Kazachstanom bol vylúčený, v Košiciach sa mu darilo viac. Snažil sa podporovať ľavú stranu ofenzívy a celkovo mal 119 dotykov s loptou, čo dokazuje jeho aktivitu.

Po hodine hry prestrelil vo veľkej šanci, no hviezdnu chvíľu si nechal do 82. minúty, keď od rohovej zástavky poslal loptu na hlavu Hancka. Nacvičený signál priniesol Slovensku ďalšie dôležité tri body.

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Leo Sauer - 7

Bolo jasné, že výkon 20-ročného futbalistu sa bude porovnávať s tým, čo predviedol Kaprálik proti Moldavsku. Sauer dostane lepšiu známku, hoci pozícia pravého krídelníka je v slovenskom tíme akási nevďačná. 

V 26. minúte dobre podporil Strelca v šestnástke, našiel si odrazenú loptu a strelil prvý gól v reprezentačnom A-mužstve. Nemuselo zostať len pri ňom. Škoda, že v 63. minúte hlavičkoval vedľa.

David Strelec - 6

Snaha sa mu nedá uprieť. Dva či trikrát donútil svojim pohybom k chybnému výkopu súperovho brankára aj vybojoval priamy kop z dobrej pozície.

Hoci nie je zapísaný v štatistikách pri góle Sauera, má na ňom veľký podiel. Ak by situáciu zabalil a nešiel do brankára, ten by sa lopty poľahky zmocnil. V druhom polčase mu chýbal krok po strele Haraslína.

David Strelec v súboji s brankárom Kazachstanu tesne pred gólom Lea Sauera.
David Strelec v súboji s brankárom Kazachstanu tesne pred gólom Lea Sauera. (Autor: TASR)

Lukáš Haraslín - 6,5

Začiatok zápasu bol v jeho réžii. Pohrozil z priameho kopu a tiež zakončoval zvnútra šestnástky. Na ľavej strane bol aktívny spolu s Hanckom, no v niektorých situáciách zbytočne váhal. 

Najmä v 39. minúte premárnil veľkú šancu, keď si chcel prehodiť loptu na pravačku. Aj Weiss povedal, že v takejto situácii by sa nemal hrajkať. Po zmene strán bol menej viditeľný a nebolo prekvapením, že striedal.

Tomáš Bobček - 6

V 66. minúte nahradil Sauera a za krátky čas toho veľa nevytvoril. Mal iba trinásť dotykov s loptou, pričom podľa štatistík ju až štyrikrát stratil. Určite by potreboval viac času, aby mohol ukázať svoje kvality. 

/Róbert Boženík, Ivan Schranz, Dávid Ďuriš a Tomáš Rigo hrali v zápase Slovensko - Kazachstan menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky/

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    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Slovenský obranca Martin Valjent (vpravo) v zápase Ligy národov proti Kazachstanu.
    Haraslín sa zbytočne hrajkal, keď nemal. Nečudo, že Valjenta chytali kŕče (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikut 23:451
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