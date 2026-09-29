Haraslín sa zbytočne hrajkal, keď nemal. Nečudo, že Valjenta chytali kŕče (hodnotenie)

Dva zápasy, šesť bodov. Taká je bilancia slovenských futbalových reprezentantov, ktorí majú úspešne namierené k postupu do B-divízie Ligy národov.
Po prešovskom víťazstve nad Moldavskom 2:0 zvládli rolu favorita aj v Košiciach, kde odplatili Kazachstanu predošlé dve prehry. Tesné víťazstvo 2:1 zariadili gólmi Leo Sauer a Dávid Hancko.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 6
Hoci bol v zábere kamier veľmi málo, pri ojedinelých šanciach Kazachov sa musel mať na pozore. V 35. minúte nemal žiadnu šancu pri strele Karimova.
V druhom polčase však už jeho strelu z diaľky vytesnil na roh, raz mu pomohla žrď a napokon doviedol slovenský tím k cennému víťazstvu.
Martin Valjent - 7,5
Oproti zápasu s Moldavskom dostal šancu od začiatku. V závere mal kŕče, čomu sa po takom intenzívnom výkone nemožno čudovať. Hral výborne, centroval na prvý gól a dokonca aj sám ohrozil gólmana.
Smerom dopredu toho z pozície pravého obrancu vymyslel viac než Schranz pred troma dňami. Zaslúži si potlesk a šancu aj v ďalších zápasoch.
Milan Škriniar - 6
Z pozície stopéra sa dostal do zakončenia hlavou aj nohou, no štvrtý zásah v národnom tíme nepridal. Naopak, namočený bol pri inkasovanom góle, keď bol príliš ďaleko od zakončujúceho Karimova.
V druhom polčase po štandardnej situácii chýbal vzadu pri kazašskom brejku, no situáciu zažehnal Obert. Štatistici mu napočítali štyri vyhrané súboje z piatich, rovnako ako jeho stopérskemu kolegovi.
Adam Obert - 7,5
V zápase sa prezentoval viacerými kolmými prihrávkami, ktoré boli dôležité pri rozvíjaní akcií. Zaujímavosťou je, že na súperovej polovici mal takmer dvojnásobne viac prihrávok ako na tej vlastnej.
Mal podiel aj na víťaznom góle, keďže tesne predtým si zobral loptu a sám sa dostal k centru, z ktorého pramenil roh. Patril k najlepším hráčom Slovenska.
Dávid Hancko - 7,5
Najmä v prvom polčase dobre fungovala jeho chémia s Haraslínom, ale po prestávke sa dosť vytratila. V 55. minúte urobil Hancko chybu, z ktorej pramenil brejk súpera a zakončenie do brvna.
Napokon je však práve on hrdinom zápasu, keďže si nabehol na center Dudu a strelil svoj ôsmy gól v reprezentácii. Tréner Weiss to po zápase zhodnotil slovami, že na takéto akcie má Hancko talent od Boha.
Tomáš Suslov - 6
Druhýkrát po sebe odohral 90 minút a opäť ho bolo vidieť. Snažil sa, zbiehal si do stredu ihriska, no občas jeho presnosť prihrávok pokrivkávala. Podľa štatistík mal iba 4 z 11 úspešných driblingov. Má určite na viac.
Stanislav Lobotka - 7,5
Najmä v prvom polčase bol výborný. Nielenže tradične dirigoval hru, ale v porovnaní so zápasom s Moldavskom rozdal oveľa viac kľúčových nahrávok, ktoré viedli k nádejným akciám domáceho tímu.
V druhom dejstve ich už bolo menej, ale napriek tomu patril k najlepším hráčom. Vo finálnej tretine ihriska pokazil len tri z 35 prihrávok.
Ondrej Duda - 7
Kým v predošlom vzájomnom zápase s Kazachstanom bol vylúčený, v Košiciach sa mu darilo viac. Snažil sa podporovať ľavú stranu ofenzívy a celkovo mal 119 dotykov s loptou, čo dokazuje jeho aktivitu.
Po hodine hry prestrelil vo veľkej šanci, no hviezdnu chvíľu si nechal do 82. minúty, keď od rohovej zástavky poslal loptu na hlavu Hancka. Nacvičený signál priniesol Slovensku ďalšie dôležité tri body.
Leo Sauer - 7
Bolo jasné, že výkon 20-ročného futbalistu sa bude porovnávať s tým, čo predviedol Kaprálik proti Moldavsku. Sauer dostane lepšiu známku, hoci pozícia pravého krídelníka je v slovenskom tíme akási nevďačná.
V 26. minúte dobre podporil Strelca v šestnástke, našiel si odrazenú loptu a strelil prvý gól v reprezentačnom A-mužstve. Nemuselo zostať len pri ňom. Škoda, že v 63. minúte hlavičkoval vedľa.
David Strelec - 6
Snaha sa mu nedá uprieť. Dva či trikrát donútil svojim pohybom k chybnému výkopu súperovho brankára aj vybojoval priamy kop z dobrej pozície.
Hoci nie je zapísaný v štatistikách pri góle Sauera, má na ňom veľký podiel. Ak by situáciu zabalil a nešiel do brankára, ten by sa lopty poľahky zmocnil. V druhom polčase mu chýbal krok po strele Haraslína.
Lukáš Haraslín - 6,5
Začiatok zápasu bol v jeho réžii. Pohrozil z priameho kopu a tiež zakončoval zvnútra šestnástky. Na ľavej strane bol aktívny spolu s Hanckom, no v niektorých situáciách zbytočne váhal.
Najmä v 39. minúte premárnil veľkú šancu, keď si chcel prehodiť loptu na pravačku. Aj Weiss povedal, že v takejto situácii by sa nemal hrajkať. Po zmene strán bol menej viditeľný a nebolo prekvapením, že striedal.
Tomáš Bobček - 6
V 66. minúte nahradil Sauera a za krátky čas toho veľa nevytvoril. Mal iba trinásť dotykov s loptou, pričom podľa štatistík ju až štyrikrát stratil. Určite by potreboval viac času, aby mohol ukázať svoje kvality.
/Róbert Boženík, Ivan Schranz, Dávid Ďuriš a Tomáš Rigo hrali v zápase Slovensko - Kazachstan menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky/