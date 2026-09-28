Weiss dostával mastné pokuty, z Košíc ho vyhodili. Kmotrík zasiahol ako nik

Vladimír Weiss povedie národný tím v Košiciach a proti krajine, v ktorej prežil tri roky. Košice i Kazachstan v ňom vyvolávajú spomienky na dôležité momenty jeho hráčskej i trénerskej kariéry.
Futbalisti Slovenska v utorok (o 20.45) privítajú v Košiciach Kazachstan. Pre Weissa to nebude obyčajný zápas Ligy národov. Mesto na východe Slovenska i súper, ktorý príde na košický trávnik, sú výrazne späté s jeho futbalovým príbehom.
Kedysi došiel do Košíc s veľkými ambíciami. Mal už po tridsiatke a tím z metropoly východného Slovenska viedol aj ako kapitán.
Hráčske pôsobenie Vladimíra Weissa v 1. FC Košice sa spája s ambicióznou érou tohto klubu v polovici 90. rokov, keď vtedajší mecenáš a oligarcha Alexander Rezeš budoval na východe Slovenska futbalový gigant.
Do Košíc prišiel s veľkými ambíciami
V máji 1995 Weiss pre denník SME hovoril aj o tom, že realita bola podľa neho iná, než ako ju vykresľovali noviny.
„V novinách sa píše, že sme milionári, že sme drahé hviezdy, ale myslím si, že pravda je niekde na pol ceste. Vôbec to nie je tak. Ako hráči sme aj čosi zarobili, no dostávame aj mastné pokuty. Prakticky dva mesiace sme po posledných výkonoch mali hlbšie do vrecka,“ vravel Weiss.
Lenže jeho vlastné výkony ho v tom období netešili. V Košiciach sa mu nedarilo podľa predstáv.
„Nechcem sa vyhovárať, ale poviem za seba, že zďaleka nie som so sebou spokojný. Neviem, čím to je, pravdou však zostáva, že v Košiciach ešte nemám rodinu a aj to možno na mňa psychicky vplýva, som na tom dosť biedne. Neverím predsa tomu, že by som za pol roka zabudol hrať futbal. Prišiel som sem s veľkými ambíciami a nateraz som len sklamaný. Viem i to, že lamentovanie mi nepomôže, jednoducho sa musím z toho dostať,“ pokračoval Weiss pred viac ako 30 rokmi.
Jeho angažmán v Košiciach napokon nebol úspešný. Odohral 24 zápasov a dal jeden gól.
Z klubu ho vyhodili pred úspechom
Koncom novembra 1995 sa objavil v nových článkoch ďalší zlom. Denník SME vtedy informoval:
„V kádri prvoligového futbalového celku už chýbalo trio Ivan Ondruška, Vladimír Weiss a Pavol Gostič. Podľa slov generálneho manažéra Jána Kozáka so spomínanými hráčmi už klub neráta. Napriek platným zmluvám dostali možnosť sami alebo za pomoci 1. FC si nájsť nové pôsobisko do konca jesennej časti ligy. Dovtedy môžu trénovať s treťoligovou rezervou alebo individuálne,“ písal denník SME.
Súčasného trénera národného tímu Vladimíra Weissa z Košíc vyhodili iba zopár mesiacov pred vrcholom najslávnejšej éry klubu, v roku 1996.
Daň za diskotéku?
Dôvod neskôr priblížil Róbert Semeník, jeden z hlavných aktérov košického mužstva, v rozhovore pre Denník N.
„Aj s dvoma spoluhráčmi doplatili na to, že si šli po prehratom zápase sadnúť na diskotéku. Niekto z VSŽ tam však práve oslavoval narodeniny, a tak ich vyhodili z klubu,“ ozrejmil Semeník.
Košice pritom čoskoro dosiahli historický úspech. 1. FC Košice sú navždy zapísané ako prvý slovenský klub, ktorý sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov. Stalo sa to v lete 1997. Druhá bola Artmedia Petržalka v roku 2005.
Práve Petržalka sa neskôr stala pre Weissa miestom, kde sa jeho kariéra výrazne otočila.
Bol nezamestnaný. Prišla životná šanca
Po odchode z Košíc sa ocitol v situácii, keď nevedel, čo bude ďalej.
„Ivan Kmotrík mi dal takú životnú šancu ako nikto iný. Podržal ma, keď mi bolo najťažšie, keď ma vyhodili z Košíc (v roku 1996, pozn. red.) a tri mesiace som bol nezamestnaný, nevediac, čo ďalej so životom. Rozmýšľal som, že odídem do Rakúska trénovať nejakú dedinu,“ vravel Weiss v minulosti v rozhovore pre SME.
V Petržalke začal ako hráč, neskôr zobral na seba aj rolu hrajúceho trénera a od roku 2000 viedol mužstvo ako hlavný tréner.
„Ivan Kmotrík ma vtedy vzal do druhej ligy, spolu sme vybojovali najvyššiu súťaž, neskôr mi dal obrovskú dôveru aj ako manažérovi a trénerovi. Dodnes sme ako bratia,“ vysvetľoval Weiss.
Petržalka sa pod jeho vedením neskôr dostala až do hlavnej fázy Ligy majstrov. A práve do tohto príbehu výrazne vstúpil klub z Kazachstanu.
Kajrat mu otvoril cestu k veľkému príbehu
Je tomu 21 rokov, čo Petržalka pod vedením Weissa vyradila práve Kajrat. Prvý zápas síce prehrala v Kazachstane 0:2, ale druhý doma vyhrala 4:1.
Nebyť toho, kto vie, ako by sa následne uberala aj kariéra trénera Vladimíra Weissa.
Kajrat odštartoval spanilú jazdu Artmedie až do hlavnej fázy Ligy majstrov. Weiss si tak s klubom z Kazachstanu spája jednu z kľúčových chvíľ svojej trénerskej kariéry.
Neskôr ho dokonca angažovali za trénera. V Kajrate pôsobil tri roky, od roku 2012 do roku 2015. Skončil dvakrát tretí a raz druhý.
Na titul síce nedosiahol, no obdobie v Kazachstane hodnotil s odstupom pozitívne.
„Prežili sme tam krásne časy, aj keď titul sme napokon nezískali. Dva razy sme vyhrali pohár a v Európskej lige sme boli blízko k postupu v dvojzápase s Bordeaux (0:1 vonku, 2:1 doma. Rozhodlo vtedajšie pravidlo o góloch na pôde súpera). Pred koncom sme vtedy dostali nešťastný gól,“ spomínal Weiss.
Kazachstan sa mu však neskôr postaral aj o menej príjemnú spomienku.
Vlani sa s Kajratom stretol znova
Vlani ešte ako tréner Slovana čelil Kajratu, tentoraz v rámci 3. predkola Ligy majstrov. So slovenským majstrom však vypadol.
Táto skúsenosť ho môže mátať možno dodnes. Klub, ktorý výrazne ovplyvnil jeho trénerský príbeh a s ktorým zažil tri roky úspešného pôsobenia, sa tentoraz stal prekážkou.
Košice mu pritom v poslednom období priniesli podobne nepríjemnú spomienku.
Ešte ako tréner Slovana tam v decembri minulého roka prehral s domácim FC Košice 0:2. Slovan vtedy podľahol druhý ligový zápas po sebe a prehral na ihrisku posledného tímu tabuľky.
Posledný zdolal prvého
„Toto sme tu ešte nemali. Posledný zdolal prvého,“ vyhlásil vtedy komentátor TV Voyo.
Weiss po zápase hovoril o možných zásadných zmenách.
„Je tu problém, ja uvidím. Pondelok pôjdem za majiteľom. Ak by som mal byť problém tohto mužstva ja, tak odídem. Ak nie, musia sa urobiť nejaké radikálne veci,“ hodnotil Weiss na Mikuláša.
Prehru ťažko znášal aj vtedajší kapitán Weiss, ktorý je dnes už asistentom trénera pri národnom tíme. Fanúšikovia Košíc ho počas zápasu provokovali, pískali naňho a on sa nechal už tradične vyprovokovať.
Junior sa po zápase dostal do slovného konfliktu s ľuďmi na tribúne a viacerí spoluhráči ho museli držať a upokojovať.
Teraz sa do Košíc vracia s reprezentáciou
V utorok sa Weiss starší do Košíc vráti v úplne inej pozícii. Nie ako hráč 1. FC Košice, nie ako tréner Slovana, ale ako tréner slovenskej reprezentácie.
Prvý zápas Slováci vyhrali v Prešove s Moldavskom. Weiss po ňom ospevoval prostredie a želal si, aby sa podobná atmosféra preniesla aj do ďalšieho zápasu.
„Verím, že toto sa prenesie teraz do Košíc, kde je takisto vždy žičlivé prostredie národnému tímu a teším sa na zápas.“