Weiss chválil i šetril mladého hrdinu: Kvalitu má obrovskú, ale bol v červených číslach

V košickej aréne bolo viac ako deväťtisíc divákov. Po zápase tlieskali, futbalisti Slovenska urobili klasické kolo okolo arény a vzájomne si ďakovali.
Naposledy ovládli Slovensko. Jeden bol vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka do 21 rokov, druhý bol najlepší zo všetkých. Spolu nedávno pôsobili vo Feyenoorde Rotterdam.
Leo Sauer a Dávid Hancko gólmi zabezpečili víťazstvo Slovenska v druhom zápase C-divízie Ligy národov nad Kazachstanom 2:1.
„Hancko bol najlepší hráč zápasu,“ hodnotil expert STVR Ladislav Borbély.
„Hancko má dar od Boha, nabehol si na prvú tyč a rozhodol zápas,“ ocenil svojho obrancu tréner Vladimír Weiss.
Slovensko tak má po dvoch zápasoch plný počet bodov. Dve stretnutia, dve víťazstvá a šesť bodov. Zatiaľ futbalisti Slovenska v Lige národov plnia plán.
Sauer otvoril skóre, tréner ho šetril
Slováci začali tak, ako sa čaká od favorita. Dominantne. Zvierali súpera, dali prvý gól a mohli aj mali pridať ďalšie. Ukázali niekoľko parádnych akcií a Kazachov viac ako pol hodinu nepustili takmer do ničoho.
Najmladší Slovák na ihrisku Leo Sauer otvoril skóre a strelil svoj prvý gól za národný tím. Bol to jeho 14. štart.
„Lea Sauera trošku šetríme. Dal gól, čo je vynikajúce aj pre jeho psychiku. Kvalitu má obrovskú,“ povedal Weiss.
Dvadsaťročný útočník Stuttgartu sa pomaly dostáva do formy po dlhšom zranení. Tréner preto jeho minutáž dávkuje opatrne.
VIDEO: Vladimír Weiss
„Dávkujeme mu minutáž krok po kroku, aby sa mu niečo nestalo. Tak sme sa dohodli s jeho klubom. Dnes hral 60 minút. Potom už bol v červených číslach, tak som ho striedal,“ vysvetlil Weiss.
„Ale bol to dobrý výkon a dal gól, čo je pre útočníka rozhodujúce,“ doplnil.
Haraslín bol opäť veľmi aktívny, ale nie efektívny. Veľmi aktívny bol aj Tomáš Suslov. Weiss bol spokojný s prístupom mužstva a pochválil trebárs výkon Martina Valjenta na kraji obrany či Tomáša Suslova.
Karimov potrestal jedinú väčšiu chybu
Slováci herne dominovali tak ako dlho nie. Napriek tomu sa do prestávky išlo za nerozhodného stavu.
„Odohrali sme dobrý zápas. Nestrácali sme hlavu, stále sme boli trpezliví. Šance sme si vypracovali. Nakoniec sme dali gól z nacvičenej akcie. Myslím, že sme na správne ceste,“ tvrdil kapitán Milan Škriniar.
„Musíme premieňať šance, pretože dnes sme si ich vypracovali naozaj veľmi veľa a mohli sme zápas rozhodnúť skôr. Potom sa, ako vravím, niekedy vo futbale stane, že súper vám z prvej strely dá gól, trafí šibenicu, kde už ťažko môže niekto niečo spraviť. Samozrejme, tie šance musíme premieňať, v tom sa môžeme zlepšiť,“ dodal Škriniar.
Kazachstan sa v prvom polčase odvážil na jedinú akciu a tá mu vyšla brilantne. Karimov trafil roh brány a Slováci pykali za ojedinelú chybu.
„Kazachstan potom strelil krásny gól po našich troch prehratých súbojoch v strede poľa. Trafil šibenicu, takže náš brankár nemohol veľa robiť. Potom sme sa natrápili, ale našťastie sme to zvládli,“ opisoval Weiss.
Dúbravka za prvých 45 minút nemal žiadny zákrok.
Slovenský tréner však upozornil, že jeho mužstvo mohlo zápas rozhodnúť oveľa skôr.
„My sme však niektoré gólové situácie podcenili. Šulo Haraslín musí dať na 2:0, mal veľkú šancu. Nemôže sa tak hrajkať. Takéto zápasy treba rozhodnúť v momentoch, keď sa to dá.“
Tri zmeny oproti Prešovu
Tréner Vladimír Weiss oproti víťaznému zápasu v Prešove proti Moldavsku (2:0) spravil tri zmeny v základnej zostave.
V bráne dostal prednosť Martin Dúbravka, ktorý nahradil Dominika Greifa. Na pravej strane obrany nastúpil Martin Valjent namiesto Ivana Schranza a na pravom krídle dostal šancu Leo Sauer, ktorý vymenil Adriána Kaprálika.
Po prestávke mohli skórovať aj Kazachovia. Po nepresnej prihrávke Dávida Hancka trafili brvno.
Práve stopér Atlética Madrid sa však napokon stal hrdinom zápasu.
Hancko rozhodol hlavou
Hancko strelil víťazný gól. Hlavou si ukážkovo nabehol na rohový kop a poslal Slovensko opäť do vedenia. Zrejme išlo o nacvičenú akciu. Asistoval mu Ondrej Duda.
„Hancko má dar od Boha, nabehol si na prvú tyč a rozhodol zápas,“ zopakoval Weiss.
Expert STVR Ladislav Borbély ho po zápase označil za najlepšieho hráča stretnutia.
V Košiciach tak mohli po záverečnom hvizde oslavovať nielen hráči, ale aj viac ako deväťtisíc divákov. Futbalisti Slovenska urobili klasické kolo okolo arény a vzájomne si ďakovali.
Teraz čakajú Faerské ostrovy
Slováci vedú skupinu so šiestimi bodmi, druhé Faerské ostrovy strácajú už štyri body. Už v piatok, 2. októbra, nastúpia Slováci na pôde Faerských ostrovov.
Weiss vie, že ďalší zápas môže byť podobne náročný na dobýjanie súperovej obrany.
„Máme šesť bodov, ostatní súperi majú po štyri. Teraz musíme potvrdiť dobrú hru, dobrý výkon a výsledok aj na Faerských ostrovoch. Tam to bude podobné – súper bude dobre brániť, bude bojovať a nebude jednoduché dostať sa do bloku,“ dodal Weiss.