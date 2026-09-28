Majsterkou Slovenska v skoku na koni je Lakotová, Národný pohár ovládol Šulek

Majstrovstvá Slovenska v skoku na koni 2026 sa od 24. do 27. septembra uskutočnili na Masarykovom dvore vo Vígľaši. Slovenský šampionát sa v tomto areáli konal už tretí rok po sebe.
Na podujatie bolo prihlásených 264 koní, 157 jazdcov a počas štyroch dní sa uskutočnilo až 817 štartov. Súťažilo sa v seniorských aj amatérskych kategóriách.
V kategórii A získala titul majsterky Slovenska 22-ročná Nicol Lakotová z klubu AMG Horses Šaľa. Súťažila so svojím šestnásťročným valachom Fernandom.
Lakotová neskrývala prekvapenie z víťazstva, v tento deň vyhrala niekoľko medailí a na svojom konte má už v tomto mladom veku množstvo víťazstiev doma i v zahraničí. Športu sa venuje už jedenásť rokov.
"Jazdilo sa mi dobre a môj kôň Fernando skákal výborne. Verím, že vďaka týmto úspechom sa mi podarí čo najlepšie reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach a uvidím, kam sa až dostaneme a čo život najbližší rok prinesie," povedala Lakotová.
Na druhom mieste skončil Radovan Šillo, tretia priečka patrí Michalovi Žákovi.
O medaily jazdci bojovali vo viacerých kolách, pričom o poradí rozhodoval najmä počet trestných bodov a dosiahnutý čas. Súčasťou podujatia bolo aj záverečné kolo Národného skokového pohára. Jeho celkovým víťazom sa stal Igor Šulek, ktorý triumfoval v sedle 21-ročného koňa Wavo Aramis.
Športového riaditeľa majstrovstiev Roberta Pála potešilo, že o parkúr je z roka na rok väčší záujem.
"Pribúdajú noví, kvalitní jazdci a kone. Posledné tri roky sa aj stredné Slovensko dostáva kvalitou parkúrového skákania do popredia. Čo je úžasné, pretože tento šport bol doménou západného a ešte východného Slovenska. No na strednom Slovensku rastie silná konkurencia, čo sa týka jazdcov, klubov a pretekov v skoku na koni," zhodnotil Pál.