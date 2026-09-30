VIDEO: Montreal vyhral úvodný zápas novej sezóny, Slafkovský nastúpil v druhom útoku

Juraj Slafkovský s pukom na hokejke v prvom zápase novej sezóny NHL.
Juraj Slafkovský s pukom na hokejke v prvom zápase novej sezóny NHL. (Autor: REUTERS)
Sportnet|30. sep 2026 o 04:48
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Canadiens zvíťazili v Toronte 3:2.

Hokejisti Montrealu Canadiens úspešne vstúpili do novej sezóny NHL. V úvodnom zápase vyhrali na ľade Toronta Maple Leafs 3:2.

V zostave Canadiens nechýbal ani slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý odštartoval piatu sezónu v NHL.

Nastúpil v druhej formácii po boku Alexa Newhooka a Ivana Demidova. Na ľade strávil 17 minút a 53 sekúnd, čo bol druhý najvyšší čas spomedzi útočníkov Canadiens.

Slafkovský v zápase nebodoval, na bránku vyslal dve strely. V tretej tretine počas presilovej hry nastrelil tyčku.

Na ľade bol aj v závere zápasu pri hre Toronta bez brankára. Dvakrát sa snažil trafiť prázdnu bránku, no neúspešne.

Toronto otvorilo skóre už po 48 sekundách zásluhou Williama Nylandera. Canadiens odpovedali ešte v prvej tretine gólom Josha Andersona a v druhej časti ich dostal do vedenia Zack Bolduc.

Na 3:1 zvýšil v tretej tretine Alexandre Carrier. Nylander síce druhým gólom v zápase ešte znížil, Montreal si však tesný náskok udržal až do konca.

Canadiens po úvodnom víťazstve čaká ďalší zápas v noci na nedeľu na ľade Pittsburghu.

NHL - 30. september

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 1. Nylander (Rielly, Marčenko), 56. Nylander (Cowan, Tavares) – 11. Anderson (Carrier, Dach), 25. Bolduc (Matheson, Anderson), 54. Carrier

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 0:1 (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 65. Forsling (Verhaeghe)

Boston Bruins – New York Rangers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 57. Minten (Lohrei), 58. Peterka (Lindholm, Lindholm), 58. Kastelic (Minten, Chusnutdinov)

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Juraj Slafkovský s pukom na hokejke v prvom zápase novej sezóny NHL.
Juraj Slafkovský s pukom na hokejke v prvom zápase novej sezóny NHL.
VIDEO: Montreal vyhral úvodný zápas novej sezóny, Slafkovský nastúpil v druhom útoku
dnes 04:48
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