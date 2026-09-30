VIDEO: Montreal vyhral úvodný zápas novej sezóny, Slafkovský nastúpil v druhom útoku

Hokejisti Montrealu Canadiens úspešne vstúpili do novej sezóny NHL. V úvodnom zápase vyhrali na ľade Toronta Maple Leafs 3:2.
V zostave Canadiens nechýbal ani slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý odštartoval piatu sezónu v NHL.
Nastúpil v druhej formácii po boku Alexa Newhooka a Ivana Demidova. Na ľade strávil 17 minút a 53 sekúnd, čo bol druhý najvyšší čas spomedzi útočníkov Canadiens.
Slafkovský v zápase nebodoval, na bránku vyslal dve strely. V tretej tretine počas presilovej hry nastrelil tyčku.
Na ľade bol aj v závere zápasu pri hre Toronta bez brankára. Dvakrát sa snažil trafiť prázdnu bránku, no neúspešne.
Toronto otvorilo skóre už po 48 sekundách zásluhou Williama Nylandera. Canadiens odpovedali ešte v prvej tretine gólom Josha Andersona a v druhej časti ich dostal do vedenia Zack Bolduc.
Na 3:1 zvýšil v tretej tretine Alexandre Carrier. Nylander síce druhým gólom v zápase ešte znížil, Montreal si však tesný náskok udržal až do konca.
Canadiens po úvodnom víťazstve čaká ďalší zápas v noci na nedeľu na ľade Pittsburghu.
NHL - 30. september
Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 1. Nylander (Rielly, Marčenko), 56. Nylander (Cowan, Tavares) – 11. Anderson (Carrier, Dach), 25. Bolduc (Matheson, Anderson), 54. Carrier
Carolina Hurricanes – Florida Panthers 0:1 (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 65. Forsling (Verhaeghe)
Boston Bruins – New York Rangers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Góly: 57. Minten (Lohrei), 58. Peterka (Lindholm, Lindholm), 58. Kastelic (Minten, Chusnutdinov)
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