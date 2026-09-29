ONLINE: Slovensko - Kazachstan dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá 2. kolo C-divízie Ligy národov 2026/2027.
Slováci vstúpili do skupiny výhrou 2:0 nad Moldavskom a vedú tabuľku. Kazachstan v úvodnom kole remizoval na Faerských ostrovoch 1:1.
Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kazachstan (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, výsledky, streda, naživo)
Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
29.09.2026 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kazachstan
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu z Ligy národov medzi Slovensko a Kazachstanom.
Slovenská futbalová reprezentácia začala svoju púť Ligou národov domácim zápasom proti Moldavsku. Po celkom dobrom výkone dokázala triumfovať presvedčivo 2:0. Strelecky sa presadili Ivan Schranz a Ondrej Duda. Slovensko je aj dnes jasným favoritom. Slovenskí futbalisti to však musia potvrdiť na ihrisku.
Hostia z Kazachstanu odohrali svoj prvý zápas na trávniku nepríjemného súpera z Faerských ostrovov. Po vyrovnanom priebehu sa body delili. Zápas skončil remízou 1:1. Kazachstan sa so Slovenskom už stretol v Lige národov. V roku 2022 dokázali Kazachovia zdolať v obidvoch zápasoch naších reprezentantov. Na Slovenskú zvíťazili 1:0 a doma zvíťazili 2:1.
Slovenská futbalová reprezentácia začala svoju púť Ligou národov domácim zápasom proti Moldavsku. Po celkom dobrom výkone dokázala triumfovať presvedčivo 2:0. Strelecky sa presadili Ivan Schranz a Ondrej Duda. Slovensko je aj dnes jasným favoritom. Slovenskí futbalisti to však musia potvrdiť na ihrisku.
Hostia z Kazachstanu odohrali svoj prvý zápas na trávniku nepríjemného súpera z Faerských ostrovov. Po vyrovnanom priebehu sa body delili. Zápas skončil remízou 1:1. Kazachstan sa so Slovenskom už stretol v Lige národov. V roku 2022 dokázali Kazachovia zdolať v obidvoch zápasoch naších reprezentantov. Na Slovenskú zvíťazili 1:0 a doma zvíťazili 2:1.