ONLINE: Slovensko - Kazachstan dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovensko - Kazachstan: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Slovensko - Kazachstan: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. sep 2026 o 17:45
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov: Slovensko - Kazachstan.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá 2. kolo C-divízie Ligy národov 2026/2027.

Slováci vstúpili do skupiny výhrou 2:0 nad Moldavskom a vedú tabuľku. Kazachstan v úvodnom kole remizoval na Faerských ostrovoch 1:1.

Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Kazachstan (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, výsledky, streda, naživo)

Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
29.09.2026 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kazachstan
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu z Ligy národov medzi Slovensko a Kazachstanom.

Slovenská futbalová reprezentácia začala svoju púť Ligou národov domácim zápasom proti Moldavsku. Po celkom dobrom výkone dokázala triumfovať presvedčivo 2:0. Strelecky sa presadili Ivan Schranz a Ondrej Duda. Slovensko je aj dnes jasným favoritom. Slovenskí futbalisti to však musia potvrdiť na ihrisku.

Hostia z Kazachstanu odohrali svoj prvý zápas na trávniku nepríjemného súpera z Faerských ostrovov. Po vyrovnanom priebehu sa body delili. Zápas skončil remízou 1:1. Kazachstan sa so Slovenskom už stretol v Lige národov. V roku 2022 dokázali Kazachovia zdolať v obidvoch zápasoch naších reprezentantov. Na Slovenskú zvíťazili 1:0 a doma zvíťazili 2:1.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Vladimír Weiss st. a Ondrej Duda.
    Vladimír Weiss st. a Ondrej Duda.
    Weiss vrátil Dúbravku do brány. Zostava Slovenska proti Kazachstanu
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