ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens dnes v noci odohrajú svoj úvodný zápas základnej časti NHL.
V drese hostí sa predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
30.09.2026 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
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Západná konferencia:
Východná konferencia: