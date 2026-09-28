Slováci proti Kazachstanu, štart NHL i Tipsport liga. Športový program na dnes (29. september)

Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov
Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (Autor: SITA)
Sportnet|29. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 29. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 29. septembra

Futbal

  • 10:30 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko (otvorený 15 minút), mediálny program reprezentácie SR do 21 rokov 
  • 16:30 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko (zatvorený), mediálny program reprezentácie SR do 21 rokov 

  • 12:00 Austrália - Brazília, medzištátny prípravný zápas
  • 18:00 Rusko - Irán, medzištátny prípravný zápas 

  • 15:30 FK Inter Bratislava – FK Železiarne Podbrezová, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu

  • 20:45 Česko - Anglicko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina) 
  • 20:45 Španielsko - Chorvátsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)  

  • 20:45 Škótsko - Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)  
  • 20:45 Slovinsko - Severné Macedónsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)  

  • 18:00 Fínsko - Bielorusko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)  
  • 20:45 San Maríno - Albánsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)  

  • 18:00 Moldavsko - Faerské ostrovy, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)  
  • 20:45 Slovensko - Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina) 

  • 20:45 Bulharsko - Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)  
  • 20:45 Luxembursko - Island, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)  

Hokej

  • 17:00 HK Poprad - Vlci Žilina, 6. kolo Tipsport ligy 
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen, 6. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 6. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 6. kolo Tipsport ligy 

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, 6. kolo českej extraligy 
  • 17.30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, 6. kolo českej extraligy 
  • 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 6. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice, 6. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera,6. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, 6. kolo českej extraligy

  • 18:00 HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany, predohrávka 5. kola Tipos SHL 

  • 23:00 Carolina Hurricanes - Florida Panthers, štart sezóny NHL 2026/2027 

Tenis

  • Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou

Strelectvo

  • 8:00 skeet, kvalifikácia jednotlivcov, 1. deň (muži, ženy, juniori), ME v brokových zbraniach /účasť SR/

Volejbal

  • 10:00 Tlačová konferencia VK Slovan Bratislava

Atletika

  • 11:00 TK k MMM
TV program: utorok, 29. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov
    Slováci proti Kazachstanu, štart NHL i Tipsport liga. Športový program na dnes (29. september)
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