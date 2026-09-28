Slováci proti Kazachstanu, štart NHL i Tipsport liga. Športový program na dnes (29. september)

Športový program na utorok, 29. septembra
Futbal
- 10:30 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko (otvorený 15 minút), mediálny program reprezentácie SR do 21 rokov
- 16:30 tréning X-BIONIC, hlavné ihrisko (zatvorený), mediálny program reprezentácie SR do 21 rokov
- 12:00 Austrália - Brazília, medzištátny prípravný zápas
- 18:00 Rusko - Irán, medzištátny prípravný zápas
- 15:30 FK Inter Bratislava – FK Železiarne Podbrezová, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 20:45 Česko - Anglicko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Španielsko - Chorvátsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Škótsko - Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Slovinsko - Severné Macedónsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Fínsko - Bielorusko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 20:45 San Maríno - Albánsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Moldavsko - Faerské ostrovy, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Slovensko - Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Bulharsko - Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Luxembursko - Island, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
Hokej
- 17:00 HK Poprad - Vlci Žilina, 6. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen, 6. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 6. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 6. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, 6. kolo českej extraligy
- 17.30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, 6. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 6. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice, 6. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera,6. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, 6. kolo českej extraligy
- 18:00 HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany, predohrávka 5. kola Tipos SHL
- 23:00 Carolina Hurricanes - Florida Panthers, štart sezóny NHL 2026/2027
Tenis
- Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
Strelectvo
- 8:00 skeet, kvalifikácia jednotlivcov, 1. deň (muži, ženy, juniori), ME v brokových zbraniach /účasť SR/
Volejbal
- 10:00 Tlačová konferencia VK Slovan Bratislava
Atletika
- 11:00 TK k MMM
TV program: utorok, 29. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.