Slovenskí futbalisti mali proti Kazachstanu na mále. O troch bodoch rozhodli až v závere

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Slovensko - Kazachstan 2:1 (1:1)
Góly: 27. Sauer, 82. Hancko - 35. Karimov
Rozhodovali: Kolarič - Pajič, Starčevič (všetci Chorv.)
ŽK: Strelec, Valjent - Karimov, Kuat
Diváci: 9109
Slovensko: Dúbravka - Valjent (90.+1 Ďuriš), Škriniar, Obert, Hancko - Suslov (90.+1 Rigo), Lobotka, Duda - Sauer (65. Bobček), Strelec (75. Boženík), Haraslín (75. Schranz)
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek (86. Astanov), Jerlanov, Alip - Basmanov (60. Kenžebek), Kuat (72. Kassabulat), Amir (60. Orazov), Žagorov, Bekbolat (46. Mrinskij) - Karaman - Karimov
Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v novom ročníku Ligy národov 2026/2027 víťazne.
- ONLINE: Slovensko - Kazachstan, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
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Zverenci trénera Vladimíra Weissa st zvíťazili v druhom dueli 3. skupiny C-divízie s Kazachstanom 2:1.
O triumfe „sokolov“ rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hancko.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Tórshavnu, kde sa v piatok 2. októbra stretnú s Faerskými ostrovmi.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci potvrdzovali v úvode úlohu favorita. Už po štyroch minútach mohol rozjasať košické tribúny Haraslín, no jeho presnú strelu vyrazil Pokatilov na roh.
Letná posila saudskoarabského Al-Fatehu zahrozila opäť v ôsmej minúte, no po kombinácii s Hanckom výrazne nepotrápila hosťujúceho brankára.
„Sokoli“ pridávali na tempe, no chýbala im presná koncovka. Tá prišla v 27. minúte, keď sa Valjentov prízemný center na prednú žrď nešťastne odrazil od Pokatilova a Sauer pohodlne zakončil do opustenej brány.
VIDEO: Leo Sauer a jeho gól na 1:0
Skóre po prvom polčase však neodzrkadľovalo prevahu na trávniku, keďže v 35. minúte zostal Karimov nepokrytý medzi stopérmi a presnou strelou z hranice šestnástky vyrovnal.
II. polčas:
Aj druhé dejstvo začali aktívnejšie domáci, no po nepresnej prihrávke Hancka v strede poľa sa pripomenuli aj hostia.
Razantná strela striedajúceho Mrinského však skončila na brvne. Tlak Slovenska sa stupňoval, po hodine hry zakončoval nevydarene Sauer a napokon z voleja aj Duda.
Weissovi zverenci pokračovali v dobýjaní kazašskej svätyne, no nechali otvorené dvere v obrane a po rýchlom protiútoku nebezpečne vypálil Karimov.
VIDEO: Vladimír Weiss
Úsilie Slovákov zužitkoval v 82. minúte Hancko, ktorý si nabehol na Dudov roh na prednú žrď a nasmeroval loptu za Pokatilov chrbát.
Bodku za stretnutím mohol v 86. minúte pridať čerstvý hráč na ihrisku Boženík, no mieril do stredu brány.
Slovensku sa aj napriek tomu prvýkrát podarilo zdolať Kazachov, v predchádzajúcich dvoch meraniach síl prehralo.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., tréner SR: „Ťažký zápas. Videli sme, že Kazachstan bol dobre pripravený. Má rýchlych hráčov a nebezpečné kontraútoky. My sme podcenili niektoré gólové situácie. Tam 'Šulo' musí dať na 2:0, nemôžeme sa hrajkať a treba rozhodnúť zápas v takýchto momentoch. Kazachstan dal krásny gól po našich troch prehratých súbojoch v strede poľa a neuveriteľná šibenica. Potom sme sa natrápili, ale našťastie štandardka, Hancko má dar od boha na tej prvej tyči. Rozhodol zápas, takže sme radi. Zajtra si oddýchneme a ideme na Faerské ostrovy.“
Milan Škriniar, obranca a kapitán SR: „Myslím, že sme odohrali dobrý zápas. Začali sme veľmi dobre, mali sme veľa šancí a veľa sme si vytvorili. Bohužiaľ, niekedy keď nedáte tie šance, súperovi sa to tam poodráža, trafí to do šibenice z jedinej strely na bránu. Samozrejme, dôležité je, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli trpezliví, tie šance sme si vypracovali a nakoniec nám tam padol gól z rohu, ktorý sme nacvičovali. Takže super, sme radi za toto víťazstvo. Vedel sme, že to nebude jednoduché, že Kazachovia budú behať, dokým budú vládať. Sme radi, že sme to zvládli.“
Dávid Hancko, obranca SR a autor víťazného gólu: „Pocity sú zmiešané. Ten výkon nebol tak ideálny, ako sme si predstavovali. Možno sme mali aj lepší začiatok ako proti Moldavsku, ale ťažko sa nám do nich dostávalo. V prvom polčase sa nám nepodarilo premeniť čisté šance a potom nám z jedinej akcie dali gól. Takisto boli nebezpeční aj v druhom polčase a som rád, že sme to zlomili štandardkou, pretože keď to v takýchto tesných zápasoch nejde, je dôležité skórovať zo štandardky.“
Leo Sauer, útočník a strelec prvého gólu SR: „Zápas som si užil, keďže som nehral šesť mesiacov. Som rád, že som bol teraz v základnej zostave. Nebolo to ideálne, no keď sa vrátite k futbalu, ktorý milujete, tak ste veľmi radi. Môj gól si popravde ani poriadne nepamätám. Viem, že z ľavej strany prišla lopta, odrazilo sa to ku mne a tak som to tam kopol. Nepremenili sme šance, ktoré sme mali a oni to potom zavreli. Našťastie dal 'Hanci' gól. Ukázali sme mentalitu a sme radi, že to máme za sebou.“
Tomáš Suslov, stredopoliar SR: „Bol to ťažký zápas a fyzicky náročný. Splnili sme úlohu, chceli sme mať po dvoch zápasoch šesť bodov, takže sme spokojní. Bolo to náročné, boli dosť behaví. Bol som prekvapený z toho, ako vládali behať bez lopty. Nebezpeční boli z kontier po našej strate lopty. Bol to ťažký zápas, no myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili.“