Slovenský šampión chce uspieť aj v Chorvátsku. Je to obrovská vec, hovorí hrajúci tréner

Bejzbalisti Apolla Bratislava pokračujú v dominancii v rámci najvyššej slovenskej súťaže. Tím z hlavného mesta si počas víkendu zabezpečil už 13. majstrovský titul za sebou.
Nad svojím finálovým súperom Angels Trnava vyhral 8:0 a 9:1, v celej sérii triumfoval 3:1 na zápasy a podčiarkol tak z pohľadu klubu jednu z najúspešnejších sezón. Na najvyššie méty plánuje Apollo dosiahnuť aj v medzinárodných súťažiach.
Už niekoľko rokov sa v súboji o zlato stretávajú bejzbalisti Trnavy a Bratislavy. Angels však zatiaľ nedokážu nájsť na Apollo dlhodobý víťazný recept.
Finálové série sú čoraz viac vyrovnané
„Samozrejme, tituly neomrzia, hlavne keď sú finálové série čoraz viac vyrovnané. Chalani z Trnavy na sebe makajú, zlepšujú sa a pred sezónou sa posilnili o zahraničných hráčov.
Vedeli sme, že musíme hrať našu najlepšiu hru a podarilo sa nám to, takže sme šťastní a spokojní,“ povedal pre TASR hrajúci tréner bratislavského tímu Martin Brunegraf.
Jeho družstvo sa historicky radí k najúspešnejším v ére samostatnosti, v Trnave oslavovalo už 13. titul pre majstrov Slovenska za sebou a celkovo 15. zlato.
Na ceste za dosiahnutím tejto méty prehralo v sezóne len dvakrát, z toho raz s Trnavou vo finále.
Väčšina našich chalanov je skúsenejšia
„Je to pre nás dobré, že nás to stále núti pracovať. Prehrali sme s nimi aj jeden zápas v predchádzajúcej finálovej sérii.
Teraz nás zdolali hneď v prvom stretnutí, čo bolo možno pre nás trochu lepšie. Vedeli sme však, že ak budeme hrať svoju hru, tak máme šancu získať sériu.
Väčšina našich chalanov je skúsenejšia a na konci dňa rozhodol lepší nadhod,“ uviedol tréner Apolla na adresu finálového rivala.
Bratislavčania pozbierali aj hlavné individuálne ocenenia. Najlepším nadhadzovačom sa stal Riley Moore, Matej Rudohradský si prevzal ocenenie pre najlepšieho pálkara a napokon aj pre najužitočnejšieho hráča (MVP).
Trnava nás síce zaskočila prvým zápasom
„Potešilo to, že to vyšlo na konci sezóny, pretože som sa v predchádzajúcich rokoch dosť trápil na pálke. Teraz som bol viac uvoľnený na pálke a viac som si veril.
Trnava nás síce zaskočila prvým zápasom, približuje sa a zlepšuje sa,“ prezradil Rudohradský.
Na domácej scéne si bratislavské družstvo splnilo úlohu hlavného favorita na prvenstvo, ambicióznemu klubu sa však darí aj na medzinárodnej scéne.
Bejzbal na Slovensku sa postupne rozbieha
Pred sebou má účasť na finálovom turnaji chorvátskej otvorenej ligy a tento rok sa Apollu podarilo postúpiť do Konfederačného pohára (Confederation Cup), čo je v hierarchii druhá najvýznamnejšia európska súťaž.
„Našim cieľom je vyhrať chorvátsku ligu. Je to obrovská vec, že sa nám podarilo postúpiť na Confederations Cup, pretože sa stále chceme posúvať a byť lepší.
Bejzbal na Slovensku sa postupne rozbieha,“ dodal na záver Brunegraf.