Basketbalisti Prievidze, Slavia proti Barcelone v LM. Športový program na dnes (21. január)

Športový program na stredu, 21. január
Futbal
- 18:45 FK Karabach - Eintracht Frankfurt, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Newcastle United - PSV Eindhoven, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Olympique Marseille - FC Liverpool, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Juventus FC - Benfica Lisabon, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Chelsea - Pafos FC, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Bayern Mníchov - Union Royale Saint-Gilloise, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Minnesota Wild, NHL
- 1:30 Dallas Stars - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - St. Louis Blues, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Buffalo Sabres, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - New Jersey Devils, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - New York Rangers, NHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice, 36. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné, 36. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Detva, 36. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Skalica, 36. kolo Tipos SHL
- 18:00 MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava, 36. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, dohrávka 22. kola českej extraligy
Tenis
- 1:00 tenis Australian Open
Hádzaná
- 18:00 Holandsko – Gruzínsko, ME 2026
- 20:30 Švédsko – Chorvátsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
Vodné pólo
- 15:30 Turecko - Gruzínsko, ME 2026
- 18:00 Rumunsko - Grécko, ME 2026
- 20:30 Taliansko - Chorvátsko, ME 2026
Skoky na lyžiach
- 7:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 8:15 hlavná súťaž, ženy - SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Cyklistika
- 01:40 Tanunda – Tanunda (120,6 km), 1. etapa - Santos Tour Down Under
Basketbal
- 16:00 BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice, ženy - kvalifikácia o postup do Final Four SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 18:00 Patrioti Levice - BKM Mimel Lučenec, 22. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - BC Slovan Bratislava, 22. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - MBK Baník Handlová, 22. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Komárno, 22. kolo Tipos SBL
- 19:00 BC Prievidza - PAOK BC Solún, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
- 20:30 Sporting CP Lisabon - Surne Bilbao Basket, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
Biatlon
- 9:30 vytrvalostné preteky dievčat na 12,5 km, ME juniorov /účasť SR/
- 13:15 vytrvalostné preteky chlapcov na 15 km, ME juniorov /účasť SR/
Futsal
- 16.00 Chorvátsko - Francúzsko, A-skupina ME
- 19:00 Lotyšsko - Gruzínsko, A-skupina ME
Volejbal
- 19:00 HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno, ženy - dohrávka 12. kola Niké extraligy
- 19:30 VK Slovan Bratislava - Dukla Liberec, prvý zápas osemfinále Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
TV program: streda, 21. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.