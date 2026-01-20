Basketbalisti Prievidze, Slavia proti Barcelone v LM. Športový program na dnes (21. január)

21. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 21. januára. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 21. január

Futbal

  • 18:45 FK Karabach - Eintracht Frankfurt, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 18:45 Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Newcastle United - PSV Eindhoven, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Olympique Marseille - FC Liverpool, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Juventus FC - Benfica Lisabon, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Chelsea - Pafos FC, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Bayern Mníchov - Union Royale Saint-Gilloise, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao, 7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators, NHL 
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks, NHL 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Minnesota Wild, NHL 
  • 1:30 Dallas Stars - Boston Bruins, NHL 
  • 2:00 Winnipeg Jets - St. Louis Blues, NHL 
  • 2:00 Nashville Predators - Buffalo Sabres, NHL 
  • 4:00 Edmonton Oilers - New Jersey Devils, NHL 
  • 4:00 Los Angeles Kings - New York Rangers, NHL

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice, 36. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné, 36. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /  
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Detva, 36. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Skalica, 36. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava, 36. kolo Tipos SHL

  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, dohrávka 22. kola českej extraligy

Tenis

  • 1:00 tenis Australian Open

Hádzaná

Vodné pólo

  • 15:30 Turecko - Gruzínsko, ME 2026
  • 18:00 Rumunsko - Grécko, ME 2026
  • 20:30 Taliansko - Chorvátsko, ME 2026

Skoky na lyžiach

Cyklistika

  • 01:40 Tanunda – Tanunda (120,6 km), 1. etapa - Santos Tour Down Under

Basketbal

  • 16:00 BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice, ženy - kvalifikácia o postup do Final Four SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /

  • 18:00 Patrioti Levice - BKM Mimel Lučenec, 22. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 Košice Wolves - BC Slovan Bratislava, 22. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 Iskra Svit - MBK Baník Handlová, 22. kolo Tipos SBL 
  • 19:00 Nitra Blue Wings - BC Komárno, 22. kolo Tipos SBL

  • 19:00 BC Prievidza - PAOK BC Solún, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA
  • 20:30 Sporting CP Lisabon - Surne Bilbao Basket, M-skupina druhá fáza Európskeho pohára FIBA

Biatlon

  • 9:30 vytrvalostné preteky dievčat na 12,5 km, ME juniorov /účasť SR/ 
  • 13:15 vytrvalostné preteky chlapcov na 15 km, ME juniorov /účasť SR/

Futsal

  • 16.00 Chorvátsko - Francúzsko, A-skupina ME 
  • 19:00 Lotyšsko - Gruzínsko, A-skupina ME 

Volejbal

  • 19:00 HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno, ženy - dohrávka 12. kola Niké extraligy

  • 19:30 VK Slovan Bratislava - Dukla Liberec, prvý zápas osemfinále Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
TV program: streda, 21. január
Ostatné športy

