Štart Giro d'Italia aj s Kubišom, záver prípravy pred MS. Kto postúpi do finále LM? (TV tipy)

Cez týždeň pokračuje Liga Majstrov odvetnými zápasmi v semifinále. Paríž St. Germain si odnáša výhru 5:4 do Mníchova, Dávid Hancko s Atléticom Madrid remizoval 1:1 s Arsenalom.
Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže, V španielskej La Lige nás čaká slávne El Clásico, ktoré hostí FC Barcelona. Martin Valjent so svojou Mallorcou odohrá duel proti Villarrealu.
Dominik Greif bude čeliť futbalistom Toulouse a Martin Dúbravka s Burnley pocestuje na Aston Villu. V českej lige sa odohrá derby medzi Slaviou Praha a Spartou.
Pokračujú aj zápasy v slovenskej Niké lige, kde sa v šlágri kola stretne Spartak Trnava s MŠK Žilinou
Slovenskí hokejisti pokračujú v príprave pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Po zápasoch Švajčiarsku, Nemecku a Lotyšsku odohrajú posledné prípravné zápasy proti Dánsku v Spišskej Novej Vsi.
Cyklistov čaká prvá Grand Tour sezóny Giro d'Italia, ktoré sa pôjde od 8. do 31. mája. Prvýkrát sa na Giro predstaví aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti a tenistky odohrajú zápasy na turnaji v Ríme.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
