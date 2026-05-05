Slováci na MS družstiev hladko podľahli Kórei. Odpor kládol len Pištej

Stolný tenis - MS družstiev
muži - šestnásťfinále:
Slovensko - Kórejská republika 0:3
Ľubomír Pištej - Junsung Oh 2:3 (-7, -7, 7, 8, -7)
Jang Wang - Woojin Jang 0:3 (-8, -10, -4)
Adam Klajber - Jaehyun An 0:3 (-9, -6, -7)
Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali v šestnásťfinále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne s favorizovanou Kórejskou republikou jednoznačne 0:3 na zápasy.
Blízko k prvému bodu bol v úvodnom súboji Ľubomír Pištej, ktorý proti Junsungovi Ohovi vyrovnal z 0:2 na sety na 2:2, no v poslednom obrat nedokonal a prehral 7:11.
Jang Wang podľahol v druhom zápase Woojinovi Jangovi po prvých dvoch vyrovnaných setoch nakoniec 0:3 a v treťom stretnutí neuspel ani Adam Klajber, ktorý prehral s Jaehyunom Anom taktiež bez zisku setu.