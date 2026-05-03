Manchester City sa chce bodovo dotiahnuť na Arsenal. Športový program na dnes (4. máj)

Hráči Manchestru City. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 4. mája. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 4. máj

Futbal

  • 16:00 FC Chelsea - Nottingham Forest, 35. kolo Premier League 
  • 21:00 FC Everton - Manchester City, 35. kolo Premier League 

  • 18:30 US Cremonese - Lazio Rím, 35. kolo Serie A 
  • 20:45 AS Rím - ACF Fiorentina, 35. kolo Serie A 

  • 21:00 FC Sevilla - Real Sociedad, 34. kolo La Ligy 

Hokej

  • 0:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:3/ 
  • 3:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, 2. kolo play off NHL /stav série: 0:0/ 

Snooker

  • 14:00/20:00 druhý deň finále MS

Stolný tenis

  • 11:00 šestnásťfinále muži, ženy, MS družstiev /účasť SR/

Cyklistika

  • 14:15 2. etapa Vuelty žien: Lobios – San Cibrao das Viñas (109,8 km)
TV program: pondelok, 4. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

