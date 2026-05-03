Manchester City sa chce bodovo dotiahnuť na Arsenal. Športový program na dnes (4. máj)

Športový program na pondelok, 4. máj
Futbal
- 16:00 FC Chelsea - Nottingham Forest, 35. kolo Premier League
- 21:00 FC Everton - Manchester City, 35. kolo Premier League
- 18:30 US Cremonese - Lazio Rím, 35. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - ACF Fiorentina, 35. kolo Serie A
- 21:00 FC Sevilla - Real Sociedad, 34. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:3/
- 3:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, 2. kolo play off NHL /stav série: 0:0/
Snooker
- 14:00/20:00 druhý deň finále MS
Stolný tenis
- 11:00 šestnásťfinále muži, ženy, MS družstiev /účasť SR/
Cyklistika
- 14:15 2. etapa Vuelty žien: Lobios – San Cibrao das Viñas (109,8 km)
TV program: pondelok, 4. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.