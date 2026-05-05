ONLINE: MFK Skalica - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 8. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a FC Košice dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC Košice dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 8. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
05.05.2026 o 18:00
8. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Hrmo, Kuba..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní dohrávky 8. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Skalicou a Košicami.
MFK Skalica
Skaličania to myslia vážne so záchranou. V posledných kolách získali mimoriadne cenné výhry. Vyhupli sa na 10. priečku, ale stále sú namočení do záchranárskych prác. Dnešný duel bude pre nich ešte dôležitejší než predošlé, ale nastúpia proti súperovi, ktorý vo výbornej forme.
FC KOŠICE
Košice minule v Prešove stratili skvelú sériu bez prehry. Následne porazili Ružomberok, ale sklamanie nastalo po prehre 1:3 v pohári so Žilinou. Východniari si však môžu potvrdiť siedme miesto v tabuľke, ktoré im zaručí účasť v play-off Konferenčnej ligy.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body