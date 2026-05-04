Postúpi Hancko do finále Ligy majstrov? Športový program na dnes (5. máj)

David Hancko a Viktor Gyokeres.
David Hancko a Viktor Gyokeres. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|5. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 5. mája. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 5. máj

Futbal

  • 18:00 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o titul
  • 18:00 MFK Skalica - FC Košice, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o udržanie sa

  • 21:00 FC Arsenal - Atletico Madrid, /prvý zápas 1:1/, odveta semifinále Ligy majstrov

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie
  • 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks /stav série: 0:0/, semifinále Západnej konferencie

Tenis

  • Turnaj WTA v Ríme

Basketbal

  • 2:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers, semifinále Východnej konferencie NBA
  • 3:30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves, semifinále Západnej konferencie NBA

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, /stav série: 2:1/, semifinále play off Tipos SBL

Stolný tenis

  • 13:30 Kórejská republika - Slovensko, šestnásťfinále mužov, MS družstiev
  • 20:30 Egypt - Slovensko, šestnásťfinále žien, MS družstiev

Cyklistika

  • 14:00 3. etapa Vuelty žien: Padrón – A Coruña (121,2 km)
TV program: utorok, 5. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    David Hancko a Viktor Gyokeres.
    David Hancko a Viktor Gyokeres.
    Postúpi Hancko do finále Ligy majstrov? Športový program na dnes (5. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Postúpi Hancko do finále Ligy majstrov? Športový program na dnes (5. máj)