Postúpi Hancko do finále Ligy majstrov? Športový program na dnes (5. máj)

Športový program na utorok, 5. máj
Futbal
- 18:00 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o titul
- 18:00 MFK Skalica - FC Košice, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o udržanie sa
- 21:00 FC Arsenal - Atletico Madrid, /prvý zápas 1:1/, odveta semifinále Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie
- 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks /stav série: 0:0/, semifinále Západnej konferencie
Tenis
- Turnaj WTA v Ríme
Basketbal
- 2:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers, semifinále Východnej konferencie NBA
- 3:30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves, semifinále Západnej konferencie NBA
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, /stav série: 2:1/, semifinále play off Tipos SBL
Stolný tenis
- 13:30 Kórejská republika - Slovensko, šestnásťfinále mužov, MS družstiev
- 20:30 Egypt - Slovensko, šestnásťfinále žien, MS družstiev
Cyklistika
- 14:00 3. etapa Vuelty žien: Padrón – A Coruña (121,2 km)
TV program: utorok, 5. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.