ME v malom futbale, Rolad Garros aj Giro. Športový program na dnes (28. máj)

Športový program na štvrtok, 28. máj
Futbal
- 20:00 Egypt - Rusko, prípravný zápas
- 20:45 Írsko - Katar, prípravný zápas
Hokej
- 2:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, semifinále play-off NHL (stav série: 1:2)
- 16:20 Fínsko - Česko, MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
- 16:20 Kanada - USA, MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
- 20:20 Nórsko - Lotyšsko, MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
- 20:20 Švajčiarsko - Švédsko, MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 10:00 challenger Košice Open
Strelectvo
- 9:00 SP /účasť SR/
Malý futbal
- 11:00 Francúzsko - Taliansko, ME v malom futbale 2026 (A-skupina)
- 12:00 Ukrajina - Belgicko, ME v malom futbale 2026 (C-skupina)
- 13:30 Azerbajdžan - Rakúsko, ME v malom futbale 2026 (F-skupina)
- 14:45 Gruzínsko - Španielsko, ME v malom futbale 2026 (D-skupina)
- 16:00 Poľsko - Kazachstan, ME v malom futbale 2026 (E-skupina)
- 17:45 Čierna Hora - Grécko, ME v malom futbale 2026 (A-skupina)
- 19:15 Bosna a Hercegovina - Slovensko, ME v malom futbale 2026 (A-skupina)
- 20:30 Anglicko - Rumunsko, ME v malom futbale 2026 (D-skupina)
- 21:45 Maďarsko - Slovinsko, ME v malom futbale 2026 (E-skupina)
Moderná gymnastika
- 8:00 kvalifikácia juniorky - ME /účasť SR/
Cestná cyklistika
- 12:00 18. etapa: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171 km), Giro d´Italia
TV program: štvrtok, 28. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.