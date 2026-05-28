Levice môžu získať piaty titul v rade a vodný slalom v Tacene. Športový program na dnes (29. máj)

Patrioti Levice.
Sportnet|29. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 29. mája. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 29. máj

Futbal

  • 12:00 mediálny termín v hoteli Delfín (3 hráči), mediálny program slovenskej reprezentácie
  • 17:00 tréning NTC Senec (zatvorený), mediálny program slovenskej reprezentácie

  • 17:30 Irán - Gambia, prípravný zápas 
  • 18:00 Andorra - Irak, prípravný zápas 
  • 18:00 JAR - Nikaragua, prípravný zápas 
  • 20:30 Bosna a Hercegovina - Severné Macedónsko, prípravný zápas 

  • 20:00 AC Monza - US Catanzaro, odveta finále play off Serie B o postup do Serie A /prvý zápas: 2:0/ 

  • 20:45 OGC Nice - AS St. Etienne, odveta baráže o účasť v Ligue 1 /prvý zápas: 0:0/   

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA
  • 11:00 Roland Garros ATP
  • 11:00 challenger Košice Open

Basketbal

  • 2:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, semifinále play-off NBA (6. zápas) /stav série: 2:3/

  • 19:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, piaty zápas finále play off Tipos SBL /stav série: 3:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Strelectvo

  • 8:30 SP /účasť SR/     

Malý futbal

Moderná gymnastika

  • 8:00 kvalifikácia ženy - ME /účasť SR/     

Cestná cyklistika

Vodný slalom

Volejbal

  • 16:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas
  • 18:00 Rumunsko - Slovensko, ženy - prípravný zápas 

Motorizmus

  • 18:30 slávnostný štart pred Mestským úradom v Poprade, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry 
  • 22:00 mestský nočný okruh, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry 
TV program: piatok, 29. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

