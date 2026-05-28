Levice môžu získať piaty titul v rade a vodný slalom v Tacene. Športový program na dnes (29. máj)

Športový program na piatok, 29. máj
Futbal
- 12:00 mediálny termín v hoteli Delfín (3 hráči), mediálny program slovenskej reprezentácie
- 17:00 tréning NTC Senec (zatvorený), mediálny program slovenskej reprezentácie
- 17:30 Irán - Gambia, prípravný zápas
- 18:00 Andorra - Irak, prípravný zápas
- 18:00 JAR - Nikaragua, prípravný zápas
- 20:30 Bosna a Hercegovina - Severné Macedónsko, prípravný zápas
- 20:00 AC Monza - US Catanzaro, odveta finále play off Serie B o postup do Serie A /prvý zápas: 2:0/
- 20:45 OGC Nice - AS St. Etienne, odveta baráže o účasť v Ligue 1 /prvý zápas: 0:0/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 11:00 challenger Košice Open
Basketbal
- 2:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, semifinále play-off NBA (6. zápas) /stav série: 2:3/
- 19:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, piaty zápas finále play off Tipos SBL /stav série: 3:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 8:30 SP /účasť SR/
Malý futbal
- 10:45 Belgicko - Srbsko, ME v malom futbale 2026 (C-skupina)
- 12:00 Portugalsko - Bulharsko, ME v malom futbale 2026 (B-skupina)
- 13:15 Francúzsko - Rakúsko, ME v malom futbale 2026 (F-skupina)
- 14:30 Ukrajina - Turecko, ME v malom futbale 2026 (C-skupina)
- 15:45 Taliansko - Azerbajdžan, ME v malom futbale 2026 (F-skupina)
- 17:30 Česko - Izrael, ME v malom futbale 2026 (B-skupina)
- 18:45 Kazachstan - Maďarsko, ME v malom futbale 2026 (E-skupina)
- 20:00 Slovinsko - Poľsko, ME v malom futbale 2026 (E-skupina)
- 21:15 Španielsko - Anglicko, ME v malom futbale 2026 (D-skupina)
Moderná gymnastika
- 8:00 kvalifikácia ženy - ME /účasť SR/
Cestná cyklistika
- 12:25 19. etapa: Feltre – Alleghe (151 km), Giro d´Italia
Vodný slalom
- 11:45 kvalifikácia K1 muži, 1. kolo SP /účasť SR/
- 13:23 kvalifikácia K1 ženy, 1. kolo SP /účasť SR/
- 15:36 finále K1 muži, 1. kolo SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:15 finále K1 ženy,1. kolo SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 16:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas
- 18:00 Rumunsko - Slovensko, ženy - prípravný zápas
Motorizmus
- 18:30 slávnostný štart pred Mestským úradom v Poprade, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry
- 22:00 mestský nočný okruh, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry
TV program: piatok, 29. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.