Patriots hrozilo, že v Super Bowle stanovia negatívny rekord. Obrana súpera ich ničila

Keď tréner amerického hokejového tímu Mike Sullivan pricestoval v nedeľu do Milána, okrem otázok ohľadom olympijského turnaja sa ho novinári spýtali aj to, kto podľa neho vyhrá prestížny Super Bowl.
Jeho odpoveď bola jednoznačná - Patriots. "Môžete dostať človeka z Bostonu, ale nikdy nedostanete Boston z človeka," povedal s úsmevom.
Napokon sa však ukázalo, že prianie bolo otcom jeho myšlienky. V pozícii favorita vstupovali do finále americkej NFL hráči Seattlu, čo naplno potvrdili.
Najmä vďaka vynikajúcej defenzíve viac ako tri štvrtiny držali súpera na nule a po výhre 29:13 sa druhýkrát v histórii klubu tešia z trofeje Vinca Lombardiho.
"Bolo to jednoznačné a Seahawks si to zaslúžia. Podali stopercentný výkon, ofenzívu Patriots nepustili k ničomu a zvládli to bez jedinej chyby," zhodnotil Super Bowl LX Ondřej Horák z portálu nfl.cz.
Priebeh Super Bowlu LX
I. polčas:
Po hode mincou, o ktorý sa postaral legendárny quarterback Joe Montana, sa ako prví dostali do útoku Seahawks a pomerne rýchlo sa dostali do pozície, z ktorej mohli pomýšľať na otvorenie skóre.
Dobré behové hry predviedol Kenneth Walker III, kľúčovú dlhú prihrávku zachytil Cooper Kupp, no následne sa útok Sama Darnolda zadrhol. Hostia sa tak museli uspokojiť s troma bodmi po field goale Jasona Myersa.
Prekvapivo to boli jediné body v úvodnej štvrtine Super Bowlu. Prím totiž hrali obe obrany, ktoré ukončovali jeden ofenzívny drive za druhým.
Ďalšie body prišli až na začiatku druhej štvrtiny, ktorá pripomínala úvod tej prvej. Walker III sa zaskvel dvoma vydarenými behmi, ale obrana Patriots následne zabrala a znova nechala Seattle skórovať len tri body.
Myers, ktorý v roku 2013 neprešiel draftom NFL, premenil po 33-yardovom kope aj o šesť yardov dlhší, a tak sa Seahawks dostali do vedenia 6:0.
VIDEO: Jason Myers premieňa 39-yardový field goal v Super Bowle LX
Patriots si v prvom polčase ani neškrtli. Všetkých ich päť driveov sa skončilo puntom, dokopy získali len 52 yardov a neskórovali ani jeden bod.
Pri takejto žalostnej ofenzíve býva často zápas rozhodnutý už po polčase, ale obrana držala Patriots ako-tak v hre. V druhej štvrtine trafil Myers ešte jeden field goal, a tak sa išlo do prestávky za stavu 9:0 pre Seattle.
V Super Bowle išlo o najnižší počet bodov v prvom polčase od roku 2018. Vtedy Patriots viedli nad Los Angeles Rams po 30 minútach len 3:0.
II. polčas:
O polčasovú šou sa postaral portorikánský spevák a raper Bad Bunny, pričom súčasťou jeho vystúpenia bola aj americká hviezda Lady Gaga.
Patriots však dlhšia prestávka nepomohla a po nej pokračovali v nevýraznom ofenzívnom predstavení. Myers pridal aj štvrtý úspešný field a na konci tretej štvrtiny potvrdila obrana Seahawks svoju dominanciu.
Derick Hall vyrazil loptu Drakeovi Mayeovi, zachytil ju Byron Murphy II, a tak dostali Seahawks komfortnú pozíciu na súperovej polovici. Navyše, na začiatku štvrtej štvrtiny sa konečne presadili aj inak než za tri body.
Quarterback Sam Darnold zo 16-yardovej línie našiel presným pasom v endzóne AJ Barnera, a tak niečo vyše 13 minút pred koncom viedol Seattle 19:0.
Vtedy hrozilo, že New England bude prvý tím, ktorý v Super Bowle vôbec neskóruje, ale už o minútu neskôr sa to zmenilo. Maye predviedol tri úspešné pasy, pričom po tom treťom skóroval touchdown Mack Hollins.
Viac sa však už Patriots nepodarilo zápas zdramatizovať. Keď sa Maye opäť dostal k lopte, zbytočne riskoval dlhými pasmi, pričom jeden z nich skončil v rukách Juliana Lovea, čo znamenalo ďalšiu stratu.
VIDEO: Uchenna Nwosu skóruje touchdown v Super Bowle LX
Jason Myers mal onedlho opäť presnú nohu a piatym úspešným field goalom, tentokrát najkratším (26 yardov, pozn.) sa postaral o nový rekord.
Aby toho nebolo málo, pri ďalšom útoku New England vyrazil Mayeovi loptu z rúk Devon Witherspoon a do endzóny ju doniesol Uchenna Nwosu.
Následne ešte kozmeticky upravil skóre na 29:13 Rhamondre Stevenson, ale to už nič nezmenilo na tom, že Patriots nezískali svoj siedmy titul.
Cena MVP v rukách running backa
Pre 28-ročného quarterbacka Sama Darnolda je to prvý triumf v Super Bowle a nepochybne veľké zadosťučinenie po viacerých utrápených sezónach.
Trojka draftu z roku 2018 mala nálepku hráča, ktorý nezvláda ťažké zápasy a aj preto mu po predošlej sezóne neponúkla Minnesota predĺženie kontraktu. Až prestup do Seattle zmenil jeho kariéru.
"Dokázali sme to. Ďakujem ofenzívnej línii, ktorá mi to dnes uľahčila, ale fanúšikovia, prosím vás, poriadne oceňte našu obranu. Tá bola neskutočná," povedal quarterback pri preberaní trofeje Vinca Lombardiho.
Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča získal Walker III, ktorý nabehal 135 yardov a ďalších 26 pridal po zachytení prihrávky vzduchom. Naposledy toto ocenenie získal running back v roku 1998 - Terrell Davis z Denveru.
Seahawks sa zároveň revanšovali New England za prehru v Super Bowle spred 11 rokov, keď o víťazovi rozhodol pamätný moment, keď na hranici vlastnej endzóny zachytil interception Malcolm Butler.
"Boli sme najlepší tím, ktorému som na sto percent veril. Máme najlepších fanúšikov, nikdy sme nepoľavili, verili sme si navzájom a sme svetoví šampióni," povedal hlavný tréner Mike MacDonald.
Jeho náprotivok Mike Vrabel mohol ako prvý vyhrať Super Bowl v pozícii hráča (2002, 2004, 2005) a trénera rovnakého tímu, ale finále jeho tímu nevyšlo.
"Máme za sebou naozaj dobrú sezónu, na ktorú som hrdý. Dnešný zápas to však nereflektuje. Seattle nás prevýšilo taktikou aj hrou," dodal.