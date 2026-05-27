Vybral si Kanadu, no srdcom je Slovák. Bejzbalista Macko očaril slávnu ligu

Slovenský bejzbalista Adam Macko má za sebou prvé dni v najprestížnejšej súťaži sveta – Major League Baseball (MLB).
Dvadsaťpäťročný nadhadzovač vlaňajšieho finalistu Toronto Blue Jays pomáha svojimi výkonmi k čoraz lepšej zápasovej bilancii a zároveň reprezentuje Slovensko ako vôbec prvý zástupca v ére samostatnosti.
Macko si musel na svoju šancu v MLB počkať takmer sedem rokov od momentu, keď si ho v siedmom kole draftu 2019 vybrali Seattle Mariners. Počas tohto obdobia si prešiel rôznymi nižšími súťažami a absolvoval aj výmenu do Toronta. Práve za Blue Jays si zapísal prvé štarty a úspechy v súťaži.
„Som veľmi rád, že som tu a mal som šancu pomôcť tímu k výhram v niektorých zápasoch. Dúfam, že takéto možnosti prídu aj naďalej. Zatiaľ je to tu úžasné z pohľadu, že aké možnosti máme a akí ľudia sú k dispozícii. Som za to veľmi vďačný.
Mám čiapku zo svojho debutu, k tomu prvé loptičky. Spoluhráči mi ich hneď zobrali, že ich budú držať, aby sa nestratili,“ zhodnotil pre TASR Macko svoje prvé dojmy z pôsobenia v Toronte.
Po príchode slovenského bejzbalistu sa Blue Jays, ktorých zmietajú v aktuálnom ročníku zranenia a absencie, začalo viac dariť. Sériu duelov s jedným súperom, ktorá je bežnou záležitosťou v MLB, dokázali napríklad proti New Yorku Yankees ustáť s vyrovnanou bilanciou.
Proti Pittsubrgu Pirates prevažovali víťazstvá a v noci z utorka na stredu uspeli jednoznačne 8:1 nad Miami Marlins. Po približne tretine základnej časti tak zostávajú v hre o play off.
„Človek nikdy nevie, ako dlho tu zostane. Záleží to od mnohých vecí, nad ktorými nemám kontrolu. Čo však viem, tak je so mnou spokojnosť. Vždy, keď prídem z nadhodu, tak si vypočujem, že dobrá robota. Som pripravený ďalej hádzať. Dávajú ma na ihrisko častejšie, ako som očakával. Za to som rád a asi je to dobrý signál,“ zamyslel sa bejzbalista Toronta nad svojou výkonnosťou a zotrvaním v tíme.
Srdcom je stále Slovák
Debutom proti Yankees sa Slovensko stalo len 22. krajinou v MLB so svojím hráčskym zástupcom v aktuálnom ročníku.
Príbeh Macka zaujal vo veľkej miere aj zámorských novinárov, prešlo totiž 23 605 dní od momentu, keď si niekto z tejto krajiny zahral v súťaži naposledy.
„Ja sa stále cítim, že som Slovák. Mám korene na Slovensku. Ja som bol na Slovensku do 11 rokov, stále tu mám veľa kamarátov, s ktorými sa ešte rozprávam. Na Slovensku som začal môj život, doma sa tiež stále rozprávame po slovensky. Je to pre mňa veľmi prirodzené. Som Slovák, dúfam, že reprezentujem Slovensko dobre. Teším sa, že som ho dal takýmto spôsobom na mapu,“ prezradil Macko.
Na ihrisku pôsobí v pozícii nadhadzovača, čo je jedna z najdôležitejších funkcií v tíme: „Je to také, že ľavákov nie je až toľko veľa. Viackrát v kariére, aj pred príchodom do profesionálneho bejzbalu som cítil, že ľudia mali na mne radi, že som ľavák. Ja som to bral skôr tak, že mám šťastie.“
K šanci na štart Macka v MLB sa schyľovalo už dlhšiu dobu, podľa rôznych analýz to bola len otázka času. Prvotná príležitosť prišla proti Detroitu Tigers.
„Dozvedel som sa to deň pred príchodom do Detroitu, ešte ma klub ani nepovolal do hlavného tímu. Tuším to bolo 16. mája po zápase v Triple-A súťaži za Buffalo. Bral som dva burgre, pretože som potreboval nabrať váhu po chrípke. Manažér si zo mňa vystrelil, že naši tréneri nedostali kvôli mne jedlo a potom dodal, že pocestujem s Blue Jays do Detroitu.
Povedal, že ma možno aktivujú, ale pogratuloval mi a zaprial, aby to vyšlo. Následne som zavolal snúbenici, potom sme spoločne urobili videorozhovor s celou mojou rodinou, aby sa to dozvedeli,“ priblížil Macko povolanie do hlavného tímu Toronta.
VIDEO: Debut Adama Macka v MLB
Debut sa uskutočnil na štadióne Yankees, kde napokon zaknihoval aj prvé kariérne víťazstvo.
„Bolo to úžasné, nešlo si vysnívať lepší scenár. Štadión Yankees je trochu menší, ale fanúšikovia sú hneď pri tebe zo všetkých strán. Hrať proti takému ikonickému klubu a vyhrať, to bolo úžasné.
Je to niečo, čo si budem pamätať do konca môjho života. Dodalo mi to také sebavedomie, že keď dokážem odhádzať proti Yankees, tak to dokážem aj proti ostatným tímom,“ vyhlásil slovenský bejzbalista.
Dvere do MLB mu otvoril strategický ťah
Macko zaujal svojimi nadhadzovačskými schopnosťami už na tohtoročnom World Baseball Classic (WBC), čo je z pohľadu prestíže najvýznamnejšie bejzbalové podujatie na reprezentačnej úrovni.
Na turnaji síce hral za Kanadu, ale do budúcna to nie je prekážkou pri prípadnej účasti vo farbách Slovenska.
„Samozrejme, som Slovák, ale keď ma Česko pozvalo, tak som to bral tak, že je to veľmi blízke a bol by som rád, keby im môžem pomôcť. Kanada ma však oslovila tiež, s agentom som sa o tom rozprával.
Povedal mi, že pre moju kariéru by asi bolo lepšie, keby reprezentujem Kanadu, pretože Toronto je kanadský tím a mohlo by to zavážiť pri tom, či sa dostanem do MLB. V tomto štádiu kariéry to bolo vnímané tak, že je lepšie ísť hrať za Kanadu. Chcem však reprezentovať Slovensko, keď to bude možné,“ povedal Macko.
Pre Slovenskú baseballovú federáciu (SBF) to je dobrý signál do budúcna, keďže prejavila záujem zorganizovať v roku 2029 časť majstrovstiev Európy.
A práve Macko by mohol byť hlavnou hviezdou reprezentačného tímu: „Dôležité je, kedy sa daná akcia uskutoční. Párkrát počas sezóny som už dostal pozvánku na turnaje, v tomto smere by mi asi nedovolil klub odchod.
Po konci sezóny je istý čas, keď nemôžeme hádzať. Je náročné nájsť čas, kedy by to dávalo zmysel pre moje rameno a tím, za ktorý hrám. Keby sa však našiel priestor, tak určite to prijmem a pôjdem reprezentovať.“
