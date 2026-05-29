Finále Ligy majstrov, MS v hokeji či posledné etapy na Giro d'Italia (TV tipy na víkend)

V sobotu sa dozvieme mená víťazov Ligy majstrov. V Budapešti sa odohrá finálový duel medzi Parížom St. Germain a Arsenalom.
V stredu odštartovali majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré hostí Bratislava. V skupine A sa slovenskí reprezentanti stretnú ešte s Čiernou Horou. Po dvoch zápasoch majú na konte 3 body a v poslednom zápase si budú chcieť zabezpečiť postup.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v hokeji semifinálovými zápasmi a následne sa dozvieme mená majstrov sveta. Slováci obsadili na šampionáte deviate miesto.
V NHL pokračujú boje o finále Stanley Cupu. Hokejisti Vegas Golden Knights si v štyroch zápasoch poradili s Coloradom a postúpili do finále.
Vo Východnej konferencii vedie Carolina Hurricanes nad Montrealom aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským v sérii 3:1.
Pokračuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. V nedeľu podujatie hostí marocký Rabat.
Giro d'Italia vyvrcholí poslednými etapami, aktuálnym lídrom je Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike. Prvýkrát je na Gire aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti a tenistky hrajú druhý grandslam sezóny, Roland Garros. Na turnaji sa predstavila aj slovenská jednotka Rebecca Šramková, ktorá vypadla hneď v úvodnom kole.
