Američan prekonal rýchlostný rekord výstupu na Mount Everest. Poskytovali mu doplnkový kyslík

Americký horolezec Tyler Andrews stanovil nový rýchlostný rekord vo výstupe na Mount Everest s pomocou kyslíka.
Tridsaťšesťročný Andrews vystúpil na vrchol najvyššej hory sveta za 9 hodín a 55 minút, čím prekonal doterajší rekord 10 hodín a 56 minút, ktorý od roku 2003 držal nepálsky horolezec Lhakpa Gelu Šerpa.
Tento výkon však ešte musia formálne potvrdiť nepálske horské úrady. Andrews dosiahol vrchol Everestu krátko pred úsvitom vo štvrtok 28. mája, čo potvrdili jeho príspevky na instagrame vrátane GPS sledovania trasy.
Podľa slov vedúceho jeho tímu Andrews absolvoval sólový výstup, počas ktorého mu sprievodcovia poskytovali doplnkový kyslík, jedlo a vodu a monitorovali jeho stúpanie.
Ešte začiatkom mesiaca sa Andrews pokúšal o rekord rýchlosti výstupu bez použitia doplnkového kyslíka s časom 22 hodín a 29 minút, no musel výstup vzdať.
Andrews, ktorý prekonal rakovinu, zbiera finančné prostriedky na podporu mladých športovcov, ktorí nemajú prístup k tréningom a vybaveniu v Ekvádore a Nepále.
V aktuálnej sezóne dosiahlo vrchol Everestu viac než 950 horolezcov, pričom poveternostné podmienky už čoskoro nebudú vhodné.
Zatiaľ zomrelo päť ľudí – dvaja Indovia a traja Nepálčania zapojení do príprav na výstup.
Pre porovnanie, v sezóne 2023 prišlo o život osemnásť ľudí, čo bola doteraz najtragickejšia sezóna na hore.