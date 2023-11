VIDEO: Veľká chyba brankára. Druholigistu stopol kuriózny gól

„Hlavný cieľ, a to postup je splnený. Zvíťazili sme po zlepšenej hre v druhom polčase. V prvej časti, aj tým, že ihrisko bolo mokré a pomalé sme si nevytvárali toľko šancí. Očakávali sme však, že to príde,“ pre Joj Šport hodnotil tréner Dunajskej Stredy Adrián Guľa.

„Čakali sme, že súpera skôr otvoríme. Ale dôležité bolo, že cez polčas sme si to vysvetlili. Spravili sme dve zmeny, ktoré pomohli mužstvu, čo sa týka hernej konštruktivity v útočnej činnosti. Sme radi za postup, bol to náš cieľ,“ uviedol Guľa.

Trénera druholigistu okrem veľkej spálenej príležitosti mrzel úvodný gól, ktorý výrazne ovplyvnil priebeh duelu.

„V druhom polčase sme my postavili súpera do komfortnej zóny, pretože sme dostali veľmi lacný gól. Ísť do vedenia pre súpera po takom góle je obrovský darček. Skúsené mužstvo ako Dunajská Streda si to potom postráži,“ dodal.

Dunajská Streda je vôbec prvým tímom, ktorý ma istú miestenku v štvrťfinále Slovnaft Cupu. Ďalšie zápasy osemfinále sa hrajú v stredu 8. novembra.