VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (20)
Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|30. dec 2025 o 00:39
Pozrite si góly a dôležité momenty zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska nastúpili na svoj tretí zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čelia v ňom jednému z najväčších favoritov a obhajcom titulu z USA.

Do stretnutia vstúpili lepšie Američania, no úvodný tlak mladíci zo Slovenska ustáli.

Tí nakoniec otvorili skóre ako prví, keď sa na konci deviatej minúty presadil kapitán Tobias Pitka.

Slováci nepoľavili ani po strelenom góle a vylúčenie USA potrestal počas presilovky Tomáš Chrenko - 2:0.

V druhej časti hry sa najprv presadil v oslabení AJ Spellacy, no rovnakou zbraňou odpovedali aj Slováci počas vlastného oslabenia a išli opäť do dvojgólového vedenia.

To im však dlho nevydržalo a po góloch McMorrowa a Leeho vyrovnalo USA stav na 3:3.

Skóre sa však opäť menilo počas presilovej hry, keď Slovensko poslal do vedenia 4:3 Michal Svrček.

Zverenci Petra Frühaufa však v druhej tretine vedenie neudržali a v poslednej minúte prostrednej časti inkasovali gól do šatne na 4:4.

VIDEO: Gól Jamesa Hagensa na 4:4

VIDEO: Gól Michala Svrčeka na 4:3

VIDEO: Gól Rykera Leeho na 3:3

VIDEO: Gól Brendana McMorrowa na 2:3

VIDEO: Gól Adama Beluška na 3:1

VIDEO: Gól AJ Spellacyho na 1:2

VIDEO: Gól Tomáša Chrenka na 2:0

VIDEO: Gól Tobiasa Pitku na 1:0

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
20 fotografií
    Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
