VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska nastúpili na svoj tretí zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čelia v ňom jednému z najväčších favoritov a obhajcom titulu z USA.
Do stretnutia vstúpili lepšie Američania, no úvodný tlak mladíci zo Slovenska ustáli.
Tí nakoniec otvorili skóre ako prví, keď sa na konci deviatej minúty presadil kapitán Tobias Pitka.
Slováci nepoľavili ani po strelenom góle a vylúčenie USA potrestal počas presilovky Tomáš Chrenko - 2:0.
V druhej časti hry sa najprv presadil v oslabení AJ Spellacy, no rovnakou zbraňou odpovedali aj Slováci počas vlastného oslabenia a išli opäť do dvojgólového vedenia.
To im však dlho nevydržalo a po góloch McMorrowa a Leeho vyrovnalo USA stav na 3:3.
Skóre sa však opäť menilo počas presilovej hry, keď Slovensko poslal do vedenia 4:3 Michal Svrček.
Zverenci Petra Frühaufa však v druhej tretine vedenie neudržali a v poslednej minúte prostrednej časti inkasovali gól do šatne na 4:4.
