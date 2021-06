Hello Mum, hráme proti Slovensku, volal domov vzrušene americký útočník

"Ešte som spala, ale môžeme hovoriť," ozvala sa v New Yorku do telefónu ANIKA LABANC DUBINSKÁ Jej syna čaká vo štvrtok špeciálny zápas. Hokejový útočník San Jose Sharks Kevin Labanc, potomok slovenských vysťahovalcov, ktorí sa v 90. rokoch usadili v Amerike, nastúpi vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rige proti Slovensku. "Som veľmi vďačná, že sa o neho na Slovensku zaujímate a že ho podporujete," vraví pani Anika. Ako ste prežívali, keď Kevina vybrali do nominácie na majstrovstvá sveta?

Nie veľmi, lebo už hral za USA v mládežníckych kategóriách. Trošku sme boli sklamaní, že druhý rok po sebe nepostúpili so San Jose do play off NHL, takže sezóna nebola až taká úspešná. Brali sme to tak, že si predĺži sezónu, vráti sa a bude znovu trénovať. V Spojených štátoch amerických púta väčšiu pozornosť play off o Stanleyho pohár, majstrovstvá sveta sa sledujú viac v Európe. Máte možnosť sledovať v New Yorku zápasy majstrovstiev sveta v televízii? Samozrejme, máme predplatený kanál NHL, kde dávajú prenosy, takže ich sledujeme. Manžel už od rána pracuje a niekedy si pozrie zápas v práci a ja tiež. Kedy vlastne vo štvrtok hrajú, myslím, že ráno, však?

Krátko po deviatej vášho času. To budem akurát v práci, takže budem sledovať zápas tam, vezmem si asi iPpod. Vy ste Slováci, narodili ste v bývalom Československu, ale Kevin už vyrastal v Amerike. Vníma zápas proti Slovensku špeciálne? Kevin síce vyrastal ako Američan, ale pôvodom je prakticky stopercentný Slovák. Už hral proti Slovákom v roku 2012 na mládežníckom turnaji v Piešťanoch. V utorok, keď som s ním volala, tak mi vzrušene hovoril do telefónu: Mum, we are playing against Slovakia (Mama, hráme proti Slovensku), takže áno, je to pre neho špeciálne.

Čo hovoríte na výkony syna a celého amerického tímu, ktorý vyhral B-skupinu? Držíme palce, trošku sme očakávali od Kevina viac. Dlho sa nevedel adaptovať, zvyknúť si na časový posun, spával iba dve hodiny. Má aj trošku problémy s ramenom, takže keď sa vráti domov, pôjde na rehabilitáciu. Čakali ste od neho viac gólov alebo lepšiu hru? Ja som asi jeho najväčší kritik. Rozprávala som sa s ním, nebol zvyknutý na širšie klzisko a ťažšie sa dostával do tempa. Plus k tomu spomínaný časový posun. Takže áno, čakala som viac. Ale postupne sa zlepšuje.

Sledovali ste aj zápasy slovenského tímu? Pravdaže. Boli sme prekvapení, ako hrala slovenská reprezentácia, Slováci boli dokonca na čele skupiny. Aj minulý víkend sme boli na chate a hoci tam bol horší signál, pozerali sme zápasy. Ako sa Kevinovi pozdáva organizácia turnaja, život v bubline? On je spoločenský typ, hrajú s chlapcami karty a zabávajú sa, ako sa dá. Samozrejme, keby nebola pandémia, šli by sme do Rigy a odtiaľ by sme cestovali na Slovensko, lebo máme tam prerobený dom a Kevin ho ešte nevidel. Ale takto, keď je všetko zavreté a sú rôzne obmedzenia, zostali sme v New Yorku. Ako dlho ste neboli na Slovensku? Manžel bol prvýkrát v roku 2017, vtedy sme tam boli na svadbe, a ja som bola s Kevinom aj v roku 2012 na turnaji v Piešťanoch.

Vaši známi a rodina na Slovensku budú vo štvrtok drukovať asi Američanom. Na Slovensku žije manželova mamka, ale myslím, že tam budú mať radosť, keď Slováci pobijú Američanov. Tu v Amerike žije moja celá rodina aj súrodenci. Moja mamka bude mať 21. júna narodeniny, 75 rokov a keď sa jej môj brat pýtal, aký darček by sme jej mali kúpiť, tak odvetila: Nech mi Kevin prinesie zlatú medailu. Čiže aj Kevinova babka sleduje šampionát? Samozrejme a aj tá na Slovensku. Ona sledovala aj NHL, vstávala o štvrtej ráno, aby mohla pozerať zápasy. Babka sa v hokeji vyzná, veď vychovávala hokejistu. Keď bol Kevin maličký, šila mu hokejové ribaná, a posielala mu ich zo Slovenska. Presne také, ako šila predtým synovi Milanovi - môjmu manželovi.

Kevin Labanc s rodičmi a starou mamou, v juniorskej lige OHL žiaril v tíme Barrie Colts. (Autor: (Autor: ARCHÍV A. L. ))