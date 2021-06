Cehlárik je v kurze, úspech na MS v hokeji ho môže dostať aj do NHL

Šatan verí, že úspešný šampionát pomôže krídelníkovi späť do kanadsko-americkej NHL.

Veľmi si to vážim. V prvom rade sa chcem poďakovať spoluhráčom, ktorí mi to uľahčili. Rovnako trénerskému štábu za príležitosť byť v tíme a mať pozíciu, v ktorej som mohol byť úspešný. Som naozaj šťastný,“ cituje Cehlárika web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) .

V minulosti sa podobný úspech podaril najpríklad brankárovi Jánovi Lacovi, ktorý bol v roku 2012 najlepší brankár MS v Helsinkách, Zdeno Chára vtedy najlepším obrancom.

Ešte v roku 2000 sa stal najlepším útočníkom Miroslav Šatan, dnes generálny manažér slovenskej reprezentácie. Odvtedy sa to na ofenzívnom poste nepodarilo žiadnemu slovenskému hokejistovi.

Ocenenia zbierali hráči ako Peter Forsberg, Mats Sundin, Sidney Crosby, Iľja Kovaľčuk, Pavel Daciuk či Jaromír Jágr.

„Skvelé. Je to pre mňa zadosťučinenie. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že si to žiadalo veľa odriekania. Ďakujem všetkým, ktorí mi verili. Byť v takejto spoločnosti je pre mňa skvelá správa. Dodalo mi to viac sebavedomia.

Ale verím, že stále môžem byť lepší. Tieto majstrovstvá neboli síce s najväčšími hviezdami, ale mužstvá prišli s tým, čo mohli. Nič to nemení na fakte, že pre mňa je to veľká vec,“ pokračoval Cehlárik.