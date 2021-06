Ramsayho kľúčový hráč je späť. Chceme sebavedomý hokej, vraví

V prípade slovenských hokejistov je to trochu posunuté. Už postup do štvrťfinále je pre národný tím veľkým úspechom, keďže do vyraďovacej fázy šampionátu sa prebojoval po ôsmich rokoch.

„Pred šampionátom som takmer nikoho z tohto tímu nepoznal, ale teraz sú to moji bratia. Sme hrdí, že vstupujeme do play off v tejto pozícii,“ uviedol pre web šampionátu útočník USA Kevin Labanc, syn slovenských rodičov.

„Bude to pre nás veľký zápas. Očakáva sa od nás ofenzívny hokej a produktivita. Je to naša úloha, ale neupíname sa na to. Ktokoľvek dá góly, bude sa to počítať. Hlavne aby padli,“ vraví Hrivík.

Jeho útok je v slovenskom tíme jednoznačne dominantný, zariadil väčšinu gólov. Hrivík sa však neobáva, že by sa Američania špeciálne sústredili na bránenie jeho formácie.

„Nemyslím si to, ale ak sa to stane, pomôže to niekomu inému, aby sa dostal do ofenzívy. To bude náš cieľ - aby hrali všetky štyri formácie vyrovnaný hokej, sebavedomý, nebáli sa ich,“ reaguje Hrivík.

„Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že tento tím má na to, aby sme súpera zdolali,“ dodáva.