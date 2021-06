Hľadel smrti do očí. Americký kapitán má 36 a rok nikde nehral

RIGA. Jeho príbeh je hodný sfilmovania. Strany scenára by boli plné odhodlania, nezlomnej vôle, sily osobnosti, lásky k rodine a hokeju.

V profilige nastúpil v základnej časti celkovo na 805 zápasov. V play-off ich pridal ďalších 118. Pred desiatimi rokmi sa predstavil ako hráč Rangers aj v Bratislave, kde strelil v súboji so Slovanom víťazný gól jazdcov.

Takmer dvojmetrový a vyše sto kíl vážiaci center si dvakrát zahral finále o Stanleyho pohár. Ani raz neuspel. V roku 2014 sa ako hráč New Yorku Rangers prizeral oslavám tímu z Los Angeles.

„Vystrašilo ma to. Hnusné svinstvo... Moja dcéra mala v tom čase štyri mesiace, syn o dva roky viac. Máte rodinu, cítite sa šťastný a potom vám doktor povie tie slová – máte rakovinu. Hrozné. Bál som sa.“

Začiatkom júla 2017 podpísal Boyle dvojročný kontrakt s New Jersey. Po tréningoch letnej prípravy sa neraz cítil až prílišne unavený, čo sprvoti pripisoval náročnosti tréningov a rokom stráveným na hokejových štadiónoch.

Svoju krajinu nikdy nereprezentoval na veľkej akcii. Až doteraz. V zápase s Fínskom si obliekol premiérovo dres Spojených štátov, proti Lotyšsku strelil i gól. Vo štvrtok sa postaví na súboj so Slovenskom ako kapitán zámorského výberu.

„Keď sa dozviete, že máte rakovinu, je to hrozný pocit. No v momente, keď zistíte, že choré je vaše dieťa, ide všetko bokom. To je miliónkrát horšie.

Nikdy nezabudnem na chvíle strávené v Bostonskej nemocnici, kde boli okolo nás ďalšie zúfalé rodiny. Vtedy sa cítite totálne slabý a bezradný. Všetko na svete by ste vymenili za zdravie svojich detí,“ vravel dojatý Boyle.

Výnimočný gól

Po úspešnej liečbe sa Boyle vrátil do kolotoča NHL 1. novembra 2017. Odohral vyše 15 minút. „Nerozmýšľal som veľmi nad okolnosťami, zápas som si chcel užiť. Počas rozcvičky a prestávky po prvej tretine ma to však dostihlo. Uvedomil som si, čím všetkým som si prešiel.“