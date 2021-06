Pre svadbu odišiel z MS. Skalický: Srdce mi bilo viac ako pred zápasmi

V 55 zápasoch zaznamenal 20 gólov a 19 asistencií. V play off pridal v 11 dueloch osem bodov (4+4). Za svoje výkony si útočník Pavol Skalický pozvánku do reprezentácie zaslúžil.

Do posledného zápasu v skupine s Českom a štvrťfinále s USA už nenastúpil. Čakala ho totiž dlho plánovaná životná udalosť. Pôvodne sa mala svadba 25-ročného odchovanca Spišskej Novej Vsi konať tesne po šampionáte.

„Pozerali sme si zelené krajiny, ktoré je možné navštíviť. Nejakú si z nich vyberieme. Dôraz kladieme na to aby sme boli v bezpečí,“ hovorí Skalický.

S manželkou Michaelou sa ešte rozhodujú, kam pôjdu na svadobnú cestu. Do úvahy musia brať aj opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Počas obradu mal miernu trému, no aj tá napokon odznela a výnimočný okamih si mohol naplno užívať. „Chvíľu mi bilo srdce viac ako počas tréningov alebo pred zápasmi,“ priznal Skalický.

Na Slovensko sa vrátil po zápase so Švédskom (1:3). Svadba napokon dopadla podľa očakávaní. „Veľmi sme si ju užili. Všetko dopadlo presne tak, ako malo. Vyšlo nám aj počasie. Bolo to super,“ povedal Skalický.

„V Rige sa zišla veľmi dobrá partia. Zároveň je to aj výsledok systémovej práce trénera Ramsayho. Všetko zapadlo do seba tak, ako malo.“

Skalický vidí za úspešným postupom do štvrťfinále minimálne dva faktory.

Už koncom augusta čaká Slovensko kvalifikácia na zimnú olympiádu v Pekingu. V nej vyzvú slovenskí hokejisti Bielorusko, Rakúsko a Poľsko.

„Ak dostanem pozvánku, veľmi rád budem reprezentovať Slovensko,“ uviedol Skalický, ktorý si dá najbližšie týždne od hokeja pauzu.

„Sezóna bola asi jedna z najdlhších, aké som kedy zažil. Asi tri týždne si dám voľno a potom začnem trénovať. Do Fínska by som mal ísť začiatkom augusta, ale keďže sa bude konať spomínaná kvalifikácia na ZOH, môže sa to ešte zmeniť.“